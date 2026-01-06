Spoločnosť MICROIP predstavuje na veľtrhu CES 2026 platformu AIVO Edge s umelou inteligenciou, ktorá umožňuje škálovateľné nasadenie v oblasti bezpečnosti dopravy, poľnohospodárstva a autonómnych systémov
Jan 06, 2026, 19:59 ET
LAS VEGAS, 7. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť MICROIP Inc., taiwanský poskytovateľ služieb v oblasti návrhu integrovaných obvodov špecifických pre aplikáciu (Application-Specific Integrated Circuits, ASIC) a softvérových riešení pre umelú inteligenciu, dnes na veľtrhu CES 2026 v Las Vegas predstavila svoju platformu AIVO (AI Vision Operation–prevádzka s umelou inteligenciou) Edge AI. V pavilóne aplikácií umelej inteligencie spoločnosť predstavila svoju architektúru riešení medzi platformami s podporou umelej inteligencie (Cross-Platform AI Powered Solutions, CAPS), ktorá demonštrovala, ako softvérovo definovaný dizajn umožňuje škálovateľné a produkčne pripravené nasadenie Edge AI v reálnych prostrediach.
AIVO je vlajkovou loďou spoločnosti MICROIP v rámci riešení CAPS a už sa začalo s jej komerčným zavádzaním. Namiesto zamerania sa len na modelové referenčné hodnoty alebo výkon surového hardvéru je platforma AIVO navrhnutá tak, aby riešila praktické obmedzenia v rozsiahlych systémoch Edge AI vrátane heterogénnych sieťových podmienok, obmedzených výpočtových zdrojov na okraji siete a dlhodobých prevádzkových nákladov.
„Veľtrh CES je miestom, kde musí umelá inteligencia preukázať svoju reálnu hodnotu," povedal Dr. James Yang, predseda predstavenstva spoločnosti MICROIP. „Platforma AIVO bola navrhnutá tak, aby spoľahlivo fungovala v reálnych obmedzeniach nasadenia v oblasti bezpečnosti dopravy, inteligentného poľnohospodárstva a autonómnych systémov, čo umožňuje umelej inteligencii prejsť od overovania konceptu ku každodennej prevádzke."
Na systémovej úrovni využíva platforma AIVO distribuovanú architektúru typu „master-client", ktorá vykonáva inferenciu v reálnom čase lokálne na okrajových zariadeniach a zároveň centralizuje správu systému a rozhodovaciu logiku. Prenosom štruktúrovaných výsledkov inferencie a metadát namiesto surových video streamov platforma výrazne znižuje požiadavky na šírku pásma a udržiava odozvu v reálnom čase aj v nestabilných sieťových prostrediach. Platforma AIVO tiež podporuje heterogénny multitasking v reálnom čase, čo umožňuje súbežné spustenie viacerých modelov umelej inteligencie na jednej hardvérovej platforme s dynamickým uprednostňovaním zdrojov.
Na veľtrhu CES 2026 spoločnosť MICROIP vyzdvihla zavádzanie platformy AIVO v troch vysoko spoľahlivých aplikačných doménach. V oblasti bezpečnosti dopravy podporuje platforma AIVO monitorovanie v reálnom čase v systémoch metra, na železniciach, letiskách a v leteckom prostredí s integrovanými výstrahami do riadiacich centier alebo vládnych bezpečnostných systémov, čím sa zlepšuje schopnosť reakcie bez zvýšenia požiadaviek na pracovnú silu.
V oblasti inteligentného poľnohospodárstva AIVO rieši nedostatok pracovných síl a starnúcu pracovnú silu tým, že umožňuje monitorovanie zdravia hospodárskych zvierat a environmentálnych podmienok pomocou vizuálnych technológií. Platforma je optimalizovaná pre prevádzku s nízkou spotrebou energie a obmedzenú konektivitu, podporuje stabilné a dlhodobé nasadenie v poľnohospodárskom prostredí a zároveň premieňa odborné znalosti z poľnohospodárstva do nasaditeľných modelov umelej inteligencie.
V autonómnych systémoch vrátane dronov s umelou inteligenciou a robotiky platforma AIVO posilňuje autonómiu zariadení pri kontrole infraštruktúry a reakcii na katastrofy. Aj v prostrediach s nedostatkom GPS alebo obmedzenou komunikáciou umožňuje platforma sledovanie objektov v reálnom čase a dynamické vyhýbanie sa prekážkam, čím rozširuje operačnú pôsobnosť autonómnych systémov vo vysoko rizikových scenároch.
Riešenie CAPS predstavuje širšiu softvérovo riadenú hardvérovú stratégiu spoločnosti MICROIP, ktorá integruje AIVO, XEdgAI a prispôsobenú technológiu a riešenia ASIC (Custom ASIC Technology & Solutions, CATS) s cieľom umožniť optimalizáciu softvérovo definovaného hardvéru overenú reálnym pracovným zaťažením.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2855417/MICROIP_s_flagship_AIVO_platform_leverages_high_reliability_Edge_AI_to_span_four_key_domains_transpo.jpg
