擷發科技在2026年CES上重點展示AIVO邊緣AI平台，助力在交通安全、農業及自主系統領域實現可擴展部署

擷發科技董事長楊健盟(James Yang)博士表示：「CES是AI必須證明其實際價值的地方。AIVO的設計初衷是在交通安全、智慧農業和自主系統等實際部署條件受限環境下，依然能夠可靠運行，助力AI從概念驗證階段邁向日常運營應用。」

在系統層面，AIVO採用分佈式主從架構，在邊緣設備上本地執行實時推理，同時將系統管理和決策邏輯集中化。該平台通過傳輸結構化推理結果和元數據，而非原始視頻流，來大幅降低帶寬需求，即便在網絡環境不穩定的情況下，也能保持實時響應能力。此外，AIVO還支持實時異構多任務處理，可以在單一硬件平台上同時運行多個AI模型，並能動態分配資源優先級。

在2026年CES上，擷發科技重點展示了AIVO在三個高可靠性應用領域的部署情況。在交通安全領域，AIVO支持對地鐵系統、鐵路、機場及航空環境進行實時監控，其預警信息可以被集成至控制中心或政府安保系統，從而在無需增加人力投入的情況下提升應急響應能力。

在智慧農業領域，AIVO通過實現基於視覺的牲畜健康狀況與環境條件監測，來應對勞動力短缺和從業人口老齡化問題。該平台針對低功耗運行和網絡連接有限環境進行優化，支持在農場環境中穩定長期部署，同時將專業農業知識轉化為可部署的AI模型。

在包括AI無人機和機器人技術在內的自主系統領域，AIVO增強了設備端的自主性，可以被用於基礎設施巡檢和災害救援。即便在無全球定位系統(GPS)信號或通信受限的環境中，該平台也能實現實時目標跟蹤和動態避障，拓展自主系統在高風險場景下的作業範圍。

CAPS體現了擷發科技更廣泛的軟件驅動硬件戰略，該戰略整合了AIVO、XEdgAI以及CATS（定制專用集成電路技術與解決方案），旨在通過實際工作負載驗證，實現軟件定義的硬件優化。

SOURCE 擷發科技