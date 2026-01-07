MICROIP Tampilkan Platform Edge AI AIVO di CES 2026, Dukung Penerapan Skala Besar untuk Keamanan Transportasi, Pertanian, dan Sistem Otonom

AIVO merupakan platform unggulan MICROIP dalam kerangka CAPS. AIVO juga telah digunakan secara komersial. Alih-alih hanya berfokus pada tolok ukur model atau performa perangkat keras, AIVO mampu menjawab tantangan nyata dalam sistem Edge AI skala besar, termasuk kondisi jaringan yang beraneka ragam, keterbatasan komputasi pada perangkat edge, serta biaya operasional jangka panjang.

"Di ajang CES, AI harus terbukti mendatangkan manfaat nyata dan praktis," ujar Dr. James Yang, Chairman, MICROIP. "AIVO dapat bekerja secara andal dalam kondisi nyata untuk keamanan transportasi, pertanian cerdas, dan sistem otonom. Dengan demikian, AI beralih dari tahap uji coba menuju penggunaan praktis sehari-hari."

Pada level sistem, AIVO mengadopsi arsitektur terdistribusi master–client dengan inferensi seketika yang berjalan secara lokal pada perangkat edge. Sementara, manajemen sistem dan logika pengambilan keputusan bersifat terpusat. Mengirimkan hasil inferensi terstruktur dan metadata, bukan aliran video mentah (raw video stream), AIVO secara signifikan mengurangi kebutuhan pitalebar dan tetap menjaga respons seketika, bahkan dalam kondisi jaringan yang tidak stabil. AIVO juga mendukung skenario heterogeneous multi-tasking secara seketika sehingga memfasilitasi beberapa model AI yang bekerja secara serentak pada satu platform perangkat keras dengan prioritas sumber daya yang dinamis.

Di CES 2026, MICROIP membahas penerapan AIVO di tiga sektor yang sangat membutuhkan kinerja andal. Dalam bidang keamanan transportasi, AIVO memantau sistem transportasi perkotaan secara seketika, begitu pula kereta api, bandara, dan penerbangan. AIVO memberikan peringatan yang terintegrasi dengan pusat kendali atau sistem keamanan pemerintah—meningkatkan kemampuan respons tanpa menambah kebutuhan tenaga kerja.

Dalam pertanian cerdas, AIVO ikut mengatasi kelangkaan tenaga kerja dan angkatan kerja yang semakin menua dengan memantau kesehatan ternak dan kondisi lingkungan berbasiskan visi komputasi. Selain dirancang untuk konsumsi daya rendah dan konektivitas terbatas, platform ini mendukung penerapan jangka panjang secara stabil di lingkungan pertanian, serta menerjemahkan analisis dari pakar pertanian dalam model AI yang siap digunakan.

Untuk sistem otonom, termasuk drone AI dan robotika, AIVO memperkuat on-device autonomy dalam tugas-tugas inspeksi infrastruktur dan respons bencana. Saat bekerja di lingkungan tanpa GPS atau dengan keterbatasan sistem komunikasi, platform ini tetap mendukung pelacakan objek secara seketika dan penghindaran rintangan dinamis sehingga memperluas cakupan operasional sistem otonom dalam skenario berisiko tinggi.

CAPS mencerminkan strategi MICROIP dalam pendekatan perangkat keras berbasiskan perangkat lunak yang mengintegrasikan AIVO, XEdgAI, dan CATS (Custom ASIC Technology & Solutions guna mengoptimasi software-defined hardware yang tervalidasi melalui beban kerja nyata.

