MICROIP تسلط الضوء على منصة AIVO Edge AI في معرض CES 2026، مقدّمة حلولاً قابلة للتوسع لتطبيقات الأمن في النقل، والزراعة، والأنظمة الذاتية التشغيل

لاس فيغاس، 7 يناير 2026 /PRNewswire/ -- عرضت شركة .MICROIP Inc، المزود التايواني لحلول خدمات تصميم ASIC وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، اليوم منصة AIVO (عملية الرؤية بالذكاء الاصطناعي) Edge AI في معرض CES 2026 بمدينة لاس فيغاس. وخلال مشاركتها في جناح تطبيقات الذكاء الاصطناعي، قدمت الشركة هيكلية CAPS (الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصات متعددة)، موضحةً كيف يُتيح التصميم المعتمد على البرمجيات نشر حلول Edge AI جاهزة للإنتاج وقابلة للتوسع عبر بيئات الاستخدام الواقعية.

MICROIP’s flagship AIVO platform leverages high-reliability Edge AI to span four key domains—transportation security, smart agriculture, autonomous systems, and in-vehicle applications—demonstrating proven global deployments from edge-level sensing to on-device autonomous computing.

تُعدُّ AIVO المنصة الرائدة لشركة MICROIP ضمن إطار عمل CAPS، وقد دخلت بالفعل مرحلة النشر التجاري. بدلاً من التركيز فقط على مقاييس الأداء النموذجية أو الأداء الأولي للأجهزة، تم تصميم AIVO لمعالجة القيود العملية في أنظمة Edge AI واسعة النطاق، بما في ذلك ظروف الشبكات المتنوعة، وموارد الحوسبة المحدودة على الحافة، وتكاليف التشغيل طويلة المدى.

قال الدكتور James Yang، رئيس مجلس إدارة MICROIP: "معرض CES هو المكان الذي يجب أن يثبت فيه الذكاء الاصطناعي قيمته في العالم الواقعي". "تم تصميم AIVO للعمل بشكلٍ موثوق ضمن قيود النشر الفعلية في مجالات أمن النقل والزراعة الذكية والأنظمة الذاتية التشغيل، مما يمكّن الذكاء الاصطناعي من الانتقال من مرحلة إثبات المفهوم إلى الاستخدام اليومي العملي".

على مستوى النظام، تعتمد منصة AIVO على هيكلية العميل-الرئيسي الموزعة، حيث يتم تنفيذ الاستدلال في الوقت الفعلي محليًا على أجهزة الحافة، مع مركزية إدارة النظام ومنطق اتخاذ القرار. ومن خلال نقل نتائج الاستدلال المنظمة وبيانات التعريف بدلاً من تدفقات الفيديو الأولي، تقلل المنصة بشكلٍ كبير من متطلبات النطاق الترددي، مع الحفاظ على الاستجابة الفورية حتى في بيئات الشبكة غير المستقرة. كما تدعم AIVO تعدد المهام المتنوعة في الوقت الفعلي، مما يُتيح تشغيل عدة نماذج ذكاء اصطناعي بشكلٍ متزامن على منصة أجهزة واحدة مع تحديد أولويات الموارد ديناميكيًا.

في معرض CES 2026، سلطت MICROIP الضوء على نشر منصة AIVO في ثلاثة مجالات تطبيقية عالية الموثوقية. ففي مجال أمن النقل، تدعم AIVO المراقبة في الوقت الفعلي عبر أنظمة المترو والسكك الحديدية والمطارات وبيئات الطيران، مع تكامل التنبيهات مباشرة في مراكز التحكم أو أنظمة الأمن الحكومية، مما يُعزز القدرة على الاستجابة دون الحاجة إلى زيادة القوى العاملة.

في مجال الزراعة الذكية، تعالج AIVO مشكلة نقص العمالة وشيخوخة القوى العاملة من خلال تمكين المراقبة البصرية لصحة المواشي وظروف البيئة. ومع تحسينها لتعمل بكفاءة منخفضة الطاقة وفي ظروف اتصال محدودة، تدعم المنصة نشرًا مستقرًا وطويل الأمد في بيئات المزارع، مع تحويل المعرفة الزراعية المتخصصة إلى نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

في مجال الأنظمة الذاتية التشغيل، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعزِّز AIVO القدرة على الاستقلالية على مستوى الجهاز لأغراض فحص البنية التحتية والاستجابة للكوارث. حتى في البيئات التي تفتقر إلى إشارة GPS أو تُقيَّد فيها الاتصالات، تتيح المنصة تتبع الأجسام في الوقت الفعلي وتجنب العقبات ديناميكيًا، موسعة نطاق العمليات للأنظمة الذاتية التشغيل في السيناريوهات عالية المخاطر.

تُمثل CAPS استراتيجية MICROIP الأوسع القائمة على البرمجيات في مجال الأجهزة، حيث تجمع بين AIVO وXEdgAI وCATS (تقنيات وحلول الدوائر المتكاملة المخصصة) لتمكين تحسين الأجهزة المعتمدة على البرمجيات، مع التحقق من فعاليتها عبر أحمال العمل الواقعية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2855417/MICROIP_s_flagship_AIVO_platform_leverages_high_reliability_Edge_AI_to_span_four_key_domains_transpo.jpg