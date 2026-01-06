MICROIP présente la plateforme AIVO Edge AI au CES 2026, qui offre un déploiement évolutif dans les domaines de la sécurité des transports, de l'agriculture et des systèmes autonomes.

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- MICROIP Inc, fournisseur de services de conception ASIC et de solutions logicielles d'IA basé à Taïwan, a dévoilé aujourd'hui sa plateforme Edge AI AIVO (AI Vision Operation) au CES 2026 de Las Vegas. Exposant au pavillon des applications d'IA, l'entreprise a présenté son architecture CAPS (Cross-Platform AI Powered Solutions), démontrant comment la conception définie par logiciel permet un déploiement évolutif et prêt à la production de l'Edge AI dans des environnements réels.

AIVO est la plateforme phare de MICROIP dans le cadre de CAPS et est déjà entrée en phase de déploiement commercial. Plutôt que de se concentrer uniquement sur des modèles de référence ou sur les performances matérielles brutes, AIVO est conçue pour répondre aux contraintes pratiques des systèmes Edge AI à grande échelle, notamment les conditions de réseau hétérogènes, les ressources informatiques limitées et les coûts d'exploitation à long terme.

« Le CES est l'endroit où l'IA doit prouver sa valeur dans le monde réel », a déclaré le Dr James Yang, président de MICROIP. « AIVO a été conçue pour fonctionner de manière fiable dans des conditions de déploiement réelles dans les domaines de la sécurité des transports, de l'agriculture intelligente et des systèmes autonomes, ce qui permet à l'IA de dépasser le stade de la preuve de concept pour devenir une activité quotidienne ».

Au niveau du système, AIVO adopte une architecture distribuée maître-client, exécutant l'inférence en temps réel localement sur les appareils périphériques tout en centralisant la gestion du système et la logique décisionnelle. En transmettant des résultats d'inférence structurés et des métadonnées plutôt que des flux vidéo bruts, la plateforme réduit considérablement les besoins en bande passante et maintient une réactivité en temps réel, même dans des environnements de réseau instables. AIVO prend également en charge le multitâche hétérogène en temps réel, ce qui permet à plusieurs modèles d'IA de fonctionner simultanément sur une seule plateforme matérielle grâce à une hiérarchisation dynamique des ressources.

Lors du CES 2026, MICROIP a présenté le déploiement d'AIVO dans trois domaines d'application à haute fiabilité. Dans le domaine de la sécurité des transports, AIVO permet une surveillance en temps réel des systèmes de métro, des chemins de fer, des aéroports et des environnements aériens, avec des alertes intégrées dans les centres de contrôle ou les systèmes de sécurité gouvernementaux, ce qui améliore la capacité de réaction sans augmenter les besoins en personnel.

Dans le domaine de l'agriculture intelligente, AIVO répond à la pénurie de main-d'œuvre et au vieillissement de la main d'œuvre en permettant de surveiller visuellement la santé du bétail et les conditions environnementales. Optimisée pour un fonctionnement à faible consommation d'énergie et une connectivité limitée, la plateforme permet un déploiement stable et à long terme dans les environnements agricoles, tout en traduisant les connaissances agricoles des experts en modèles d'IA déployables.

Dans le domaine des systèmes autonomes, y compris les drones d'IA et la robotique, AIVO renforce l'autonomie embarquée au service de l'inspection des infrastructures et de la gestion des catastrophes. Même dans des environnements dépourvus de GPS ou limités en termes de communication, la plateforme permet de suivre des objets en temps réel et d'éviter les obstacles de manière dynamique, ce qui élargit le champ d'action des systèmes autonomes dans des scénarios à haut risque.

CAPS représente la stratégie MICROIP élargie de matériel piloté par logiciel, intégrant AIVO, XEdgAI, et CATS (Custom ASIC Technology & Solutions) pour permettre une optimisation matérielle définie par logiciel validée par des charges de travail réelles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855417/MICROIP_s_flagship_AIVO_platform_leverages_high_reliability_Edge_AI_to_span_four_key_domains_transpo.jpg