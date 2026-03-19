Milliken & Company wird zu einem der 2026 World's Most Ethical Companies® ernannt

Ethisphere würdigt zum 20. Mal in Folge das Engagement des Herstellers für ethische Geschäftspraktiken

SPARTANBURG, S.C., 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company wurde von Ethisphere zu einem der 2026 World's Most Ethical Companies® ernannt, womit der weltweit tätige, diversifizierte Hersteller diese Auszeichnung zum 20. Milliken ist eines von nur sechs Unternehmen, die seit der Einführung des Programms im Jahr 2007 jedes Jahr ausgezeichnet wurden.

Dieser Meilenstein spiegelt die langjährige Verpflichtung zu ethischen Geschäftspraktiken wider, die in der Unternehmensführung, der Unternehmenskultur und den Geschäftsabläufen von Milliken verankert sind.

Milliken & Company has been recognized as one of the 2026 World’s Most Ethical Companies® by Ethisphere for the 20th consecutive year.

„Die Anerkennung als World's Most Ethical Company für zwanzig aufeinanderfolgende Jahre spiegelt etwas wider, das bei Milliken tief verwurzelt ist", sagte Halsey Cook, Präsident und CEO von Milliken & Company. „Diese Art von Beständigkeit kommt nicht von ungefähr, und sie ist nicht auf eine bestimmte Politik oder einen bestimmten Führer zurückzuführen. Sie wird im Laufe der Zeit durch eine Kultur aufgebaut, die jeden im gesamten Unternehmen dazu ermutigt, Tag für Tag die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch wenn niemand zuschaut."

Das Ethik- und Compliance-Programm von Milliken basiert auf formeller Unternehmensführung, dokumentierten Standards und kontinuierlicher Überwachung. Ethik und Compliance sind in das Risikomanagement des Unternehmens integriert und werden durch kontinuierliche Schulungen, Verantwortlichkeit der Führungskräfte und Berichtsmechanismen, die die Mitarbeiter ermutigen, ihre Meinung zu sagen, gestärkt.

„Die Auszeichnung als World's Most Ethical Company bedeutet nicht, dass die Arbeit abgeschlossen ist", sagte Kasel Knight, Executive Vice President, Chief Legal Officer und Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit. „Sie unterstreicht, wie wichtig es ist, starke Systeme aufrechtzuerhalten, transparent zu bleiben und sich mit den sich ändernden Erwartungen und Risiken weiterzuentwickeln."

Die Bewertung der World's Most Ethical Companies basiert auf dem Ethisphere-eigenen Ethics Quotient®, der Unternehmen in den Bereichen Unternehmensführung, Ethik und Compliance, Unternehmenskultur, ökologische und soziale Auswirkungen sowie Praktiken der Wertschöpfungskette bewertet. Die Bewertung erfordert eine umfassende Dokumentation und Validierung von Strategien, Programmen und Praktiken.

„Unser Prozess der World's Most Ethical Companies hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten weiterentwickelt, und die Praktiken von Milliken haben mit unseren steigenden Erwartungen Schritt gehalten", sagte Erica Salmon Byrne, Ethisphere's Chief Strategy Officer und Executive Chair. „Wir wissen, dass Unternehmen, die sich der geschäftlichen Integrität verschrieben haben, am besten in der Lage sind, den schnellen Wandel zu bewältigen. Herzlichen Glückwunsch an das Milliken-Team für diese beständige Anerkennung".

Über Milliken

Milliken macht sich die Materialwissenschaft zunutze, um schon heute die Durchbrüche von morgen zu erzielen. Entdecken Sie unser innovatives Portfolio an Textilien, Bodenbelägen, Spezialchemikalien und Gesundheitslösungen unter milliken.com und auf Facebook, Instagram, und LinkedIn.

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