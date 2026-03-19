Milliken & Company nombrada una de las World's Most Ethical Companies® de 2026

Ethisphere reconoce el compromiso del fabricante con las prácticas comerciales éticas por vigésimo año consecutivo.

SPARTANBURG, S.C., 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company ha sido nombrada una de las World's Most Ethical Companies® de 2026 por Ethisphere, lo que marca el vigésimo año consecutivo en que este fabricante global diversificado recibe este reconocimiento. Milliken es una de las seis únicas empresas que han sido galardonadas cada año desde el inicio del programa en 2007.

Este hito refleja un compromiso duradero con las prácticas empresariales éticas, integradas en la gobernanza, la cultura y las operaciones de Milliken.

Milliken & Company has been recognized as one of the 2026 World’s Most Ethical Companies® by Ethisphere for the 20th consecutive year.

"Obtener el reconocimiento como una de las Empresas Más Éticas del Mundo durante veinte años consecutivos refleja algo profundamente arraigado en Milliken", afirmó Halsey Cook, presidente y consejero delegado de Milliken & Company. "Esta consistencia no surge por casualidad, ni se debe a una sola política o líder. Se construye con el tiempo a través de una cultura que anima a todos en la organización a tomar las decisiones correctas día tras día, incluso cuando nadie los observa".

El programa de ética y cumplimiento de Milliken se basa en una gobernanza formal, estándares documentados y una supervisión continua. La ética y el cumplimiento están integrados en la gestión de riesgos empresariales y se refuerzan mediante formación continua, la responsabilidad del liderazgo y mecanismos de denuncia que alientan a los asociados a expresar sus inquietudes.

"Ser reconocida como una de las Empresas Más Éticas del Mundo no significa que el trabajo haya terminado", afirmó Kasel Knight, vicepresidente ejecutivo, director jurídico y responsable de sostenibilidad. "Refuerza la importancia de mantener sistemas sólidos, ser transparentes y seguir evolucionando a medida que cambian las expectativas y los riesgos".

La evaluación de las Empresas Más Éticas del Mundo se basa en el Índice de Ética® de Ethisphere, que evalúa a las empresas en función de su gobernanza, ética y cumplimiento normativo, cultura, impacto ambiental y social, y prácticas en la cadena de valor. La evaluación requiere una amplia documentación y validación de las políticas, los programas y las prácticas.

"Nuestro proceso para ser reconocida como una de las Empresas Más Éticas del Mundo ha evolucionado en las últimas dos décadas, y las prácticas de Milliken se han mantenido a la altura de nuestras crecientes expectativas", declaró Erica Salmon Byrne, directora de estrategia y presidenta ejecutiva de Ethisphere. "Sabemos que las empresas comprometidas con la integridad empresarial están mejor posicionadas para afrontar los rápidos cambios. Felicitamos al equipo de Milliken por este reconocimiento constante".

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