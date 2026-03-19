밀리켄 앤 컴퍼니, 2026 세계에서 가장 윤리적인 기업® 선정

에티스피어, 20년 연속 제조업체의 윤리적 비즈니스 관행 헌신 인정

스파턴버그, 사우스캐롤라이나, 2026년 3월 20일 /PRNewswire/ -- 밀리켄 앤 컴퍼니(Milliken & Company)가 에티스피어(Ethisphere)가 선정하는 2026 세계에서 가장 윤리적인 기업®(World's Most Ethical Companies®)에 이름을 올리며 글로벌 다각화 제조업체로서 20년 연속으로 영예를 안았다. 밀리켄은 2007년 프로그램 시작 이후 매년 수상한 단 6개 기업 중 하나다.

이 이정표는 밀리켄의 거버넌스, 문화, 운영 전반에 내재된 윤리적 비즈니스 관행에 대한 오랜 헌신을 반영한다.

Milliken & Company has been recognized as one of the 2026 World’s Most Ethical Companies® by Ethisphere for the 20th consecutive year.

밀리켄 앤 컴퍼니의 할시 쿡(Halsey Cook) 사장 겸 최고경영자는 "20년 연속 세계에서 가장 윤리적인 기업으로 인정받는 것은 밀리켄에 깊이 뿌리내린 무언가를 반영한다"고 말했다. 이어 "이러한 일관성은 우연히 이루어지는 것이 아니며, 단일 정책이나 리더 때문만도 아니다. 아무도 지켜보지 않는 순간에도 조직 전체의 모든 구성원이 날마다 올바른 선택을 하도록 장려하는 문화를 통해 시간이 지나면서 구축된 것"이라고 덧붙였다.

밀리켄의 윤리 및 컴플라이언스 프로그램은 공식 거버넌스, 문서화된 기준, 지속적인 감독을 중심으로 구축되어 있다. 윤리 및 컴플라이언스는 엔터프라이즈 리스크 관리에 통합되어 있으며, 지속적인 교육, 리더십 책임, 임직원들이 목소리를 낼 수 있도록 장려하는 보고 메커니즘을 통해 강화된다.

지속 가능성 담당 카셀 나이트(Kasel Knight) 수석 부사장 겸 최고법무책임자는 "세계에서 가장 윤리적인 기업으로 인정받는다고 해서 작업이 완료됐음을 의미하지는 않는다"고 말했다. 이어 "강력한 시스템 유지, 투명성 유지, 기대와 리스크가 변화함에 따라 지속적으로 발전하는 것의 중요성을 강화한다"고 밝혔다.

세계에서 가장 윤리적인 기업 평가는 에티스피어의 독자적인 윤리 지수®(Ethics Quotient®)를 기반으로 하며, 이는 거버넌스, 윤리 및 컴플라이언스, 문화, 환경 및 사회적 영향, 가치 사슬 관행에 걸쳐 기업을 평가한다. 이 평가는 정책, 프로그램, 관행에 대한 광범위한 문서화 및 검증을 요구한다.

에티스피어 에리카 새먼 번(Erica Salmon Byrne) 최고전략책임자 겸 이사회 의장은 "우리의 세계에서 가장 윤리적인 기업 선정 프로세스는 지난 20년에 걸쳐 발전해 왔으며, 밀리켄의 관행은 우리의 높아지는 기대에 발맞춰 왔다"고 말했다. 이어 "비즈니스 무결성에 헌신하는 기업들이 급격한 변화를 헤쳐나가기에 가장 좋은 위치에 있다는 것을 알고 있다. 이 일관된 인정에 대해 밀리켄 팀에 축하를 전한다"고 덧붙였다.

밀리켄 소개

밀리켄은 소재 과학을 활용해 미래의 혁신을 현재에 실현한다. 밀리켄의 혁신적인 섬유, 바닥재, 특수 화학물질, 헬스케어 솔루션 포트폴리오는 milliken.com과 페이스북, 인스타그램, 링크드인에서 확인할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2937241/Milliken_and_Company_2026_World_s_Most_Ethical_Companies.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg

SOURCE Milliken & Company