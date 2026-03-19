Milliken & Company、「2026年世界で最も倫理的な企業」（2026 World's Most Ethical Companies®）の1社に選出

Ethisphere、製造業企業としての倫理的な事業慣行への取り組みを20年連続で評価

サウスカロライナ州スパータンバーグ, 2026年3月20日 /PRNewswire/ -- Milliken & Companyは、Ethisphereが選ぶ「2026年世界で最も倫理的な企業」（2026 World's Most Ethical Companies® ）の1社に選出され、グローバルな多角的製造企業である同社にとって20年連続の受賞となりました。Millikenは、2007年のプログラム開始以来、毎年表彰を受けているわずか6社のうちの1社です。

20年連続選出というこの節目は、Millikenのガバナンス、企業文化、事業運営全体に根付いた、倫理的な事業慣行への長年の取り組みを示すものです。

Milliken & Company has been recognized as one of the 2026 World’s Most Ethical Companies® by Ethisphere for the 20th consecutive year.

Milliken & Companyの社長兼CEOであるHalsey Cookは、次のように述べています。「20年連続で『世界で最も倫理的な企業』の1社として認められたことは、Millikenに深く根付いたものを反映しています。そのような一貫性は偶然に生まれるものではなく、単一の方針や一人のリーダーによるものでもありません。それは、誰も見ていないときであっても、組織全体の一人ひとりが日々正しい選択を行うことを後押しする企業文化を通じて、時間をかけて築かれるものです。

Millikenの倫理・コンプライアンスプログラムは、正式なガバナンス、文書化された基準、継続的な監督を中核として構築されています。倫理とコンプライアンスは全社的リスク管理に組み込まれており、継続的な研修、リーダーシップの説明責任、そして従業員が声を上げることを促す報告の仕組みによって強化されています。

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高法務責任者兼サステナビリティ責任者のKasel Knightは、次のように述べています。「『世界で最も倫理的な企業』の1社として認められたからといって、仕事が完了したことを意味するわけではありません。それは、強固な体制を維持し、透明性を保ち、期待やリスクの変化に応じて進化し続けることの重要性を改めて示しています。」

「世界で最も倫理的な企業」の評価は、Ethisphere独自のEthics Quotient® に基づいており、ガバナンス、倫理・コンプライアンス、企業文化、環境・社会への影響、バリューチェーンの実践という観点から企業を評価します。この評価では、方針、プログラム、および実践について、広範な文書化と検証が求められます。

Ethisphereの最高戦略責任者兼執行会長のErica Salmon Byrneは、次のように述べています。「当社の『世界で最も倫理的な企業』の選定プロセスは、この20年で進化を続けており、Millikenの実践は当社の期待の高まりに歩調を合わせてきました。当社は、誠実な企業活動に取り組む企業が、急速な変化を乗り切るうえで最も有利な立場にあることを理解しています。Millikenチームがこのように継続的に評価されていることを心より祝福します。」

Millikenについて

Millikenは材料科学を活用し、明日のブレークスルーを今日実現しています。テキスタイル、床材、特殊化学品、ヘルスケアソリューションにわたる当社の革新的なポートフォリオは、milliken.comおよびFacebook、Instagram、LinkedInでご覧いただけます。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2937241/Milliken_and_Company_2026_World_s_Most_Ethical_Companies.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg

SOURCE Milliken & Company