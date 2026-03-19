Milliken & Company nommée l'une des 2026 entreprises les plus éthiques au monde

Ethisphere reconnaît l'engagement du fabricant en matière de pratiques commerciales éthiques pour la 20e année consécutive

SPARTANBURG, S.C, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company a été nommée l'une des 2026 World's Most Ethical Companies® par Ethisphere, marquant la 20ème année consécutive où le fabricant diversifié mondial a reçu cette reconnaissance. Milliken est l'une des six entreprises à avoir été récompensées chaque année depuis la création du programme en 2007.

Cette étape reflète un engagement de longue date en faveur de pratiques commerciales éthiques qui sont intégrées dans la gouvernance, la culture et les opérations de Milliken.

Milliken & Company has been recognized as one of the 2026 World’s Most Ethical Companies® by Ethisphere for the 20th consecutive year.

« Le fait d'être reconnue comme l'entreprise la plus éthique au monde pendant vingt années consécutives reflète quelque chose de profondément enraciné chez Milliken », a déclaré Halsey Cook, président et directeur général de Milliken & Company. « Une telle cohérence n'est pas le fruit du hasard, ni d'une politique ou d'un dirigeant unique. Elle se construit au fil du temps grâce à une culture qui encourage chacun, au sein de l'organisation, à faire les bons choix jour après jour, même lorsque personne ne le regarde. »

Le programme d'éthique et de conformité de Milliken s'appuie sur une gouvernance formelle, des normes documentées et une surveillance continue. L'éthique et la conformité sont intégrées dans la gestion des risques de l'entreprise et renforcées par une formation continue, la responsabilisation des dirigeants et des mécanismes de signalement qui encouragent les collaborateurs à s'exprimer.

« Le fait d'être reconnu comme l'entreprise la plus éthique au monde ne signifie pas que le travail est terminé », a déclaré Kasel Knight, vice-président exécutif, directeur juridique et responsable du développement durable. « Cela renforce l'importance de maintenir des systèmes solides, de rester transparent et de continuer à évoluer au fur et à mesure que les attentes et les risques changent. »

L'évaluation des entreprises les plus éthiques du monde est basée sur le quotient éthique exclusif d'Ethisphere®, qui évalue les entreprises en termes de gouvernance, d'éthique et de conformité, de culture, d'impact environnemental et social, et de pratiques de la chaîne de valeur. L'évaluation nécessite une documentation et une validation approfondies des politiques, des programmes et des pratiques.

« Notre processus de sélection des entreprises les plus éthiques au monde a évolué au cours des deux dernières décennies, et les pratiques de Milliken ont suivi le rythme de nos attentes croissantes », a déclaré Erica Salmon Byrne, Ethisphere's Chief Strategy Officer and Executive Chair. « Nous savons que les entreprises qui s'engagent à respecter l'intégrité commerciale sont les mieux placées pour faire face aux changements rapides. Félicitations à l'équipe Milliken pour cette reconnaissance constante ».

À propos de Milliken

Milliken exploite la science des matériaux pour réaliser aujourd'hui les percées de demain. Découvrez notre portefeuille innovant de textiles, de revêtements de sol, de produits chimiques spécialisés et de solutions de santé sur milliken.com et sur Facebook, Instagram, et LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2937241/Milliken_and_Company_2026_World_s_Most_Ethical_Companies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg