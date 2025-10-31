NOBU HOSPITALITY ANUNCIA LAS PRIMERAS RESIDENCIAS DE LUJO CON SERVICIOS Y RESTAURANTE EN KUWAIT

Combinando el renombrado estilo, la gastronomía y la hospitalidad de Nobu con la riqueza cultural de Kuwait, Nobu Residences Kuwait ofrecerá a residentes e invitados una experiencia de estilo de vida inigualable y posicionará aún más a Hessah Plaza como un lugar ideal para vivir, comer, ir de compras y disfrutar de experiencias sociales, elevando al distrito de Hessah como un destino de lujo de primer nivel.

Al comentar sobre la asociación, la jequesa Bibi Nasser Al-Sabah, presidenta de URC, explicó: "Nuestra asociación con Nobu Hospitality demuestra la capacidad de URC para atraer socios internacionales de clase mundial y destaca el creciente atractivo de Kuwait como destino principal para inversores y visitantes".

Al-Sabah añadió: "Nuestra asociación con Dhaliliyah Engineering Consultants tiene como objetivo atraer marcas líderes y de rápida expansión en el sector de la hostelería de lujo a nivel mundial, reforzando así la posición del Estado de Kuwait como un centro regional de primer orden en materia de innovación y excelencia".

Su Alteza Real la doctora Nouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud, fundadora de Dhaliliyah Company, comentó sobre esta asociación diciendo: "URC y Nobu están redefiniendo el panorama inmobiliario y hotelero de Kuwait, consolidando el distrito de Hessah como un destino de primer nivel para una vida exclusiva, una gastronomía exquisita y experiencias culturales".

Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality, declaró: "Nos entusiasma presentar Nobu Residences and Restaurant Kuwait. Kuwait siempre ha sido un mercado importante para nosotros, y nos complace traer el estilo de vida Nobu aquí por primera vez, lo que no solo amplía nuestra presencia en Oriente Medio, sino que también introduce el estilo de vida Nobu en un nuevo y dinámico mercado. Nos honra asociarnos con URC, cuya visión de futuro y compromiso con el desarrollo innovador y sostenible los convierten en el colaborador ideal para este proyecto emblemático. Esta alianza clave refuerza la visión de URC de ofrecer desarrollos de clase mundial y consolidar a Kuwait como un centro regional de lujo en vivienda y hostelería".

