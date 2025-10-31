NOBU HOSPITALITY、クウェート初のNOBUラグジュアリー・サービス付きレジデンスとレストランを発表

URC 会長のSheikha Bibi Nasser Al-Sabah 氏は本提携について次のように述べています。「Nobu Hospitalityとの提携は、URCが世界クラスの国際パートナーを惹きつける能力を示すとともに、クウェートが投資家や訪問者にとって主要な滞在地として魅力を増していることを強調するものです。」

Al-Sabah氏は次のように付け加えています。「Dhaliliyah Engineering Consultants との提携は、急成長中の世界的な高級ホテル・ブランドを誘致し、それによって、地域における革新と卓越性の主要拠点というクウェート国の地位を強化することを目的としています。」

Dhaliliyah Company の創設者であるNouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud 氏は、今回の提携について次のように述べています。「URCとNobuは、クウェートの不動産およびホスピタリティ業界に新たな風を吹き込み、Hessah Districtを、高級住宅、高級レストラン、文化体験の最高の目的地として確立しようとしています。」

Nobu Hospitality のCEO 、Trevor Horwell 氏は次のように述べています。「クウェートにNobuレジデンスとレストランをオープンできることを大変うれしく思います。クウェートは、私たちにとって常に重要な市場です。Nobuのライフスタイルを初めてこの地にもたらすことができ、大変興奮しています。これは、中東における当社の事業拡大につながるだけでなく、活気あふれる新しい市場にNobuのライフスタイルをもたらすことにもなります。URCとの提携を光栄に思います。同社の先見的なビジョンと、革新的かつ持続可能な開発への取り組みは、彼らがこの画期的なプロジェクトにふさわしい理想的な提携相手であることを示しています。この画期的な提携は、URCが世界クラスの開発を実現し、クウェートをラグジュアリーな生活とホスピタリティの地域拠点として位置づけるというビジョンを強化するものです。」

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2808952/KUWAIT_DOWNTOWN.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2808953/KUWAIT_SKYLINE.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

