NOBU HOSPITALITY ANNONCE LES PREMIERS RESTAURANTS ET RÉSIDENCES HÔTELIÈRES DE LUXE NOBU AU KOWEÏT

Alliant le célèbre sens du style, de la cuisine et de l'hospitalité de Nobu à la richesse culturelle du Koweït, Nobu Residences Kuwait offrira aux résidents et aux invités une expérience de vie inégalée et renforcera la position de Hessah Plaza en tant qu'endroit idéal pour vivre, se restaurer, faire du shopping et vivre des expériences sociales, et fera de Hessah District une destination de luxe de premier plan.

Commentant ce partenariat, la sheikha Bibi Nasser Al-Sabah, présidente de l'URC, a déclaré : « Notre partenariat avec Nobu Hospitality démontre la capacité d'URC à attirer des partenaires internationaux de classe mondiale et souligne l'attrait croissant du Koweït en tant que destination de choix pour les investisseurs et les visiteurs. »

Mme Al-Sabah a ajouté : « Notre partenariat avec Dhaliliyah Engineering Consultants vise à attirer des marques d'hôtellerie de luxe mondiales de premier plan et en pleine expansion, renforçant ainsi la position de l'État du Koweït en tant que centre régional de premier plan pour l'innovation et l'excellence. »

Son Altesse Royale Dr Nouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud, fondatrice de Dhaliliyah Company, a commenté ce partenariat en ces termes : « URC et Nobu redéfinissent le paysage de l'immobilier et de l'hôtellerie au Koweït, faisant de Hessah District une destination de choix pour des expériences de vie, gastronomiques et culturelles exclusives. »

Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter les résidences et le restaurant Nobu au Koweït. Le Koweït a toujours été un marché important pour nous et nous sommes ravis d'y apporter le style de vie Nobu pour la première fois, ce qui nous permet non seulement d'étendre notre présence au Moyen-Orient, mais aussi d'apporter le style de vie Nobu sur un nouveau marché dynamique. Nous sommes honorés de travailler en partenariat avec URC, dont la vision avant-gardiste et l'engagement en faveur de développements innovants et durables en font un collaborateur idéal pour ce projet phare. Cet important partenariat renforce la vision d'URC, qui est de réaliser des projets de classe mondiale et d'élever le profil du Koweït en tant que centre régional pour l'immobilier et l'hôtellerie de luxe. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808952/KUWAIT_DOWNTOWN.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2808953/KUWAIT_SKYLINE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg