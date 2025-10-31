NOBU HOSPITALITY KÜNDIGT ERSTES NOBU-LUXUSWOHNPROJEKT MIT SERVICE UND RESTAURANT IN KUWAIT AN

Die Nobu Residences Kuwait vereinen Nobus berühmtes Gespür für Stil, Küche und Gastfreundschaft mit dem kulturellen Reichtum Kuwaits. Sie bieten Bewohnern und Gästen ein unvergleichliches Lifestyle-Erlebnis und positionieren das Hessah Plaza weiter als idealen Standort für Wohnen, Essen, Einkaufen sowie soziale Erlebnisse und erheben den Hessah District zu einem erstklassigen Ziel für Luxus.

Sheikha Bibi Nasser Al-Sabah, Vorsitzende von URC, kommentierte die Partnerschaft: „Unsere Partnerschaft mit Nobu Hospitality zeigt die Fähigkeit von URC, internationale Partner von Weltrang anzuziehen und unterstreicht die wachsende Attraktivität Kuwaits als erstklassiges Reiseziel für Investoren und Besucher."

Al-Sabah fügte hinzu: „Unsere Partnerschaft mit Dhaliliyah Engineering Consultants zielt darauf ab, führende sowie schnell expandierende globale Marken der Luxushotellerie anzuziehen und damit die Position des Staates Kuwait als führendes regionales Zentrum für Innovation und Exzellenz zu stärken."

Ihre Königliche Hoheit Dr. Nouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud, Gründerin der Dhaliliyah Company, kommentierte diese Partnerschaft mit den Worten: „URC und Nobu definieren Kuwaits Immobilien- sowie Gastronomielandschaft neu und machen den Hessah District zu einem erstklassigen Ziel für exklusives Wohnen, gehobene Gastronomie und kulturelle Erlebnisse"

Trevor Horwell, Geschäftsführer von Nobu Hospitality, sagte: „Wir freuen uns, die Nobu Residences sowie das Restaurant in Kuwait einzuführen. Kuwait war schon immer ein wichtiger Markt für uns, und wir sind begeistert, den Nobu-Lifestyle zum ersten Mal hierher zu bringen, was nicht nur unsere Präsenz im Nahen Osten erweitert, sondern auch den Nobu-Lifestyle in einen dynamischen neuen Markt bringt. Wir fühlen uns geehrt, eine Partnerschaft mit URC einzugehen, deren vorausschauende Vision und Einsatz für innovative und nachhaltige Entwicklungen sie zu einem idealen Partner für dieses wegweisende Projekt machen. Dieser Meilenstein in der Partnerschaft unterstreicht die Vision von URC, Projekte von Weltklasse zu realisieren und Kuwaits Profil als regionales Zentrum für luxuriöses Wohnen und Gastgewerbe zu schärfen."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2808952/KUWAIT_DOWNTOWN.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2808953/KUWAIT_SKYLINE.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg