노부 호스피탈리티, 쿠웨이트에 처음으로 노부의 호텔식 고급 공동주택과 레스토랑 개점

노부의 뛰어난 미적 감각, 특선 요리, 그리고 접객 서비스와 쿠웨이트의 풍부한 문화유산이 조화를 이루는 노부 레지던스 쿠웨이트(Nobu Residences Kuwait)는 입주민과 투숙객에게 최고의 라이프스타일 경험을 선사하는 한편, 헤사 플라자를 생활, 외식, 쇼핑, 그리고 사교 활동에 이상적인 장소로 격상시키고, 헤사 지구를 최고의 럭셔리 공간으로 탈바꿈시킬 것으로 보인다.

비비 나세르 알사바 (Bibi Nasser Al-Sabah) URC 회장은 이번 제휴 계약에 대한 소감을 묻자 "노부 호스피탈리티와의 제휴는 세계 정상급 국제 파트너와 어깨를 나란히 하는 URC의 위상을 입증한 사례이자, 투자자와 방문객의 관점에서 봤을 때 최고의 명소로서 쿠웨이트의 매력이 상승하고 있다는 방증이다."

알사바 회장은 그에 이어 "달릴리야 엔지니어링 컨설턴트(Dhaliliyah Engineering Consultants)와의 제휴 목적은 환대산업에서 급성장 중인 세계 굴지의 여러 럭셔리 브랜드를 유치하여 중동 지역에서 혁신과 창의력의 중심지로서 쿠웨이트의 입지를 강화하는 것이다"라고 덧붙였다.

달릴리야 컴퍼니의 창립자 누프 빈트 모하메드 빈 파하드 알 사우드 (Nouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud) 공주는 이번 제휴 계약에 대한 의견을 묻자 "URC와 노부가 쿠웨이트의 부동산 업계와 환대산업에 지각변동을 일으키고, 헤사 지구를 특별한 주거 환경, 고급스러운 식사, 그리고 문화 경험을 즐길 수 있는 최고의 명소로 탈바꿈시킬 것이다"라고 전망했다.

노부 호스피탈리티 CEO 트레버 호웰(Trevor Horwell)은 "노부 호스피탈리티는 항상 쿠웨이트를 중요한 시장으로 생각해 왔는데, 쿠웨이트에 노부의 공동주택과 레스토랑을 선보이게 되어 매우 기쁘다. 노부의 라이프스타일이 쿠웨이트에서 어떤 반응을 얻을지 자못 궁금하다. 이를 계기로 중동에서 노부의 입지를 넓히고, 노부의 라이프스타일을 활기 넘치는 새로운 시장에도 선보일 수 있을 것으로 기대한다. 혁신적이고 URC와 제휴를 맺게 되어 영광이다. URC는 지속 가능한 발전에 대해 미래 지향적인 안목을 가지고 그에 헌신해 왔다는 점에서 이와 같이 기념비적인 프로젝트를 함께 진행하기에 더없이 좋은 파트너라고 생각한다. 이번의 기념비적인 제휴로 세계적인 부동산 개발 사업을 추진하고 중동 지역에서 고급스러운 공동주택 및 접객 서비스의 중심지로서 쿠웨이트의 위상을 높이려는 URC의 계획이 실현될 날이 머지않았다"라고 전했다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2808952/KUWAIT_DOWNTOWN.jpg

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2808953/KUWAIT_SKYLINE.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

SOURCE NOBU HOSPITALITY