Nobu Hospitality lance un hôtel, un restaurant et des résidences sur 185 acres à Rutland, en Angleterre

Une nouvelle expression du style de vie Nobu est apportée au comté historique d'Angleterre, ancrée dans la nature, le bien-être et l'évasion.

NEW YORK, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality a le plaisir d'annoncer les plans d'une nouvelle destination distinctive en partenariat avec Woolfox, marquant l'arrivée d'un hôtel Nobu, d'un restaurant et d'une collection de résidences de marque situés sur 185 acres de la campagne la plus pittoresque d'Angleterre.

Situé au cœur du Rutland, près de la ville géorgienne de Stamford, le projet représente le premier concept du portefeuille Nobu Hospitality - une escapade à la campagne façonnée par la nature, l'espace et un rythme de vie plus lent. Alliant l'hospitalité de luxe, la gastronomie de classe mondiale et le raffinement de Nobu, le projet offrira aux membres, aux invités et aux résidents la possibilité de se détacher du rythme de la vie quotidienne et de renouer avec le paysage, les saisons et le pouvoir réparateur du plein air, tout en signalant une évolution réfléchie de la marque vers des retraites raffinées à la campagne.

Le projet Nobu Woolfox comprendra des chambres et des suites avec vue sur le lac, un restaurant et un bar Nobu, des espaces de restauration et de boissons, un spa, ainsi qu'une collection de résidences de marque, créant ainsi une nouvelle destination de style de vie luxueux dans la campagne anglaise. Les plans prévoient également de nombreux équipements de bien-être et de loisirs, avec un spa, une piscine et une salle de sport, ainsi qu'un parc paysager conçu pour tirer le meilleur parti de l'emplacement de Woolfox. Nobu Woolfox se positionnera comme une destination et un club pour les membres, offrant un cadre champêtre distinctif avec une accessibilité pratique.

Le Rutland est devenu une destination de plus en plus prisée, connue pour ses paysages préservés, ses villages anglais historiques et ses villes de marché. Les activités de plein air sont centrées autour de Rutland Water, l'un des plus grands réservoirs artificiels d'Europe. Avec un accès direct aux sentiers de randonnée et aux pistes cyclables, ainsi qu'à la voile, aux sports nautiques et à la pêche à la mouche, la région offre un lien étroit avec la nature, tandis que la proximité de Stamford et de Burghley House renforce son attrait en tant que destination tout au long de l'année. Bénéficiant d'une situation centrale, Woolfox se trouve à environ une ou deux heures des principales villes telles que Londres, Cambridge, Birmingham et Manchester, offrant à la fois un sentiment d'évasion à la campagne et un accès pratique aux principaux centres commerciaux et culturels.

"Il s'agit d'un endroit vraiment spécial au cœur de l'Angleterre, entouré de paysages historiques vallonnés et de la quintessence de la campagne anglaise ", a déclaré Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality. "Pour la première fois dans notre portefeuille, Nobu Woolfox nous donne l'occasion de créer une expérience de retraite à la campagne - une expérience qui offre toutes les caractéristiques de Nobu, mais dans un cadre défini par la nature, la tranquillité et un sentiment d'évasion. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Woolfox pour imaginer et créer une retraite à la campagne anglaise vraiment unique."

Chris Riddle, cofondateur de Woolfox, commente : "Nous sommes ravis de nous associer à Nobu pour proposer sa première destination rurale dans une partie vraiment spéciale de la campagne anglaise. Depuis le tout début, notre rêve pour Woolfox est de créer un lieu où les gens peuvent ralentir, se reconnecter et passer du temps significatif ensemble, loin du rythme de la vie quotidienne. Ce partenariat marque un nouveau chapitre passionnant de ce parcours. Nobu est célébré dans le monde entier non seulement pour sa cuisine exceptionnelle, mais aussi pour le soin, la chaleur et l'attention qu'il apporte à chacun de ses clients.

Ensemble, nous partageons la vision de créer quelque chose de vraiment spécial, un lieu où la magie de Nobu peut être vécue dans un cadre rural paisible, offrant quelque chose de rare, de mémorable et de profondément personnel à tous ceux qui le visitent".

Le projet reflète la demande constante de destinations axées sur l'expérience, qui combinent l'hospitalité, le bien-être, la restauration et la vie dans des cadres uniques. Avec ce nouveau développement, Nobu Hospitality et Woolfox visent à introduire une nouvelle expression du style de vie Nobu - un style défini non pas par l'énergie d'une ville, mais par le luxe tranquille de la campagne.

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