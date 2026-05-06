Nobu Hospitality inaugurará un hotel, restaurante y residencias en Inglaterra

Nobu Hospitality inaugurará un hotel, restaurante y residencias en un terreno de 185 acres en Rutland, Inglaterra

Nobu trae una nueva expresión de su estilo de vida al histórico condado inglés, arraigada en la naturaleza, el bienestar y la evasión

NUEVA YORK, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality se complace en anunciar sus planes para un nuevo destino exclusivo en colaboración con Woolfox, que marcará la llegada de un hotel, un restaurante y un conjunto de residencias de marca Nobu ubicados en 185 acres de la campiña más pintoresca de Inglaterra.

Ubicado en el corazón de Rutland, cerca de la ciudad georgiana de Stamford, este proyecto representa un concepto único dentro del portafolio de Nobu Hospitality: un refugio rural que evoca la naturaleza, la amplitud y un ritmo de vida más pausado. Combinando la característica hospitalidad de lujo, la gastronomía de primer nivel y el estilo de vida refinado de Nobu, este desarrollo ofrecerá a socios, huéspedes y residentes la oportunidad de desconectarse del ritmo frenético de la vida cotidiana y reconectarse con el paisaje, las estaciones y el poder revitalizador de la naturaleza, a la vez que marca una evolución reflexiva de la marca hacia elegantes retiros rurales.

El complejo Nobu Woolfox contará con habitaciones y suites con vistas al lago, un exclusivo restaurante y bar Nobu, espacios gastronómicos selectos, spa y una colección de residencias de marca, creando un nuevo destino de lujo en plena campiña inglesa. El proyecto también incluye amplias instalaciones de bienestar y ocio, con un spa, piscina y gimnasio exclusivos, además de jardines paisajísticos diseñados para aprovechar al máximo el entorno de Woolfox. Nobu Woolfox se posicionará como un destino y club privado, ofreciendo un entorno rural único con fácil acceso.

Rutland se ha convertido en un destino cada vez más popular, conocido por sus paisajes vírgenes, sus pueblos ingleses históricos y sus ciudades mercado, con actividades al aire libre centradas en Rutland Water, uno de los embalses artificiales más grandes de Europa. Con acceso directo a pintorescas rutas de senderismo y ciclismo, además de vela, deportes acuáticos y pesca con mosca, la zona ofrece una conexión profunda con la naturaleza, mientras que la cercana Stamford y Burghley House realzan aún más su atractivo como destino durante todo el año. Con una ubicación céntrica, Woolfox se encuentra a tan solo una o dos horas de importantes ciudades como Londres, Cambridge, Birmingham y Manchester, ofreciendo tanto una escapada rural como un cómodo acceso a los principales centros comerciales y culturales.

"Este es un lugar verdaderamente especial en el corazón de Inglaterra, rodeado de ondulados paisajes históricos y la esencia misma de la campiña inglesa", declaró Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality. "Por primera vez en nuestra cartera, tenemos la oportunidad en Nobu Woolfox de crear una experiencia única de retiro rural, que ofrece todas las características distintivas de Nobu, pero en un entorno definido por la naturaleza, la tranquilidad y una sensación de evasión. Esperamos trabajar estrechamente con Woolfox para diseñar y crear un retiro rural inglés verdaderamente único".

Chris Riddle, cofundador de Woolfox, comentó: "Estamos encantados de asociarnos con Nobu para traer su primer destino rural a una zona verdaderamente especial de la campiña inglesa. Desde el principio, nuestro sueño para Woolfox ha sido crear un lugar donde la gente pueda relajarse, reconectar y pasar tiempo de calidad juntos, lejos del ritmo frenético de la vida cotidiana. Esta colaboración marca un nuevo e ilusionante capítulo en ese camino. Nobu es reconocido mundialmente no solo por su excepcional gastronomía, sino también por el cuidado, la calidez y la atención que proporciona a cada comensal".

"Juntos, compartimos la visión de crear algo verdaderamente especial, un lugar donde la magia de Nobu pueda experimentarse en un entorno rural tranquilo, ofreciendo algo único, memorable y profundamente personal para todos los que lo visiten", añadió.

El proyecto refleja la creciente demanda de destinos que ofrecen experiencias únicas, combinando hospitalidad, bienestar, gastronomía y alojamiento en entornos singulares. Con este nuevo desarrollo, Nobu Hospitality y Woolfox buscan presentar una nueva expresión del estilo de vida Nobu, definido no por la energía de la ciudad, sino por el lujo sereno del campo.

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