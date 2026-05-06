Nobu Hospitality eröffnet Hotel, Restaurant und Residenzen auf 185 Acres in Rutland, England

Ein neuer Ausdruck des Nobu-Lebensstils in Englands historischer Grafschaft, verwurzelt in Natur, Wellness und Flucht

NEW YORK, 6.Mai 2026 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality freut sich, die Pläne für ein unverwechselbares neues Reiseziel in Zusammenarbeit mit Woolfox bekannt zu geben, das ein Nobu-Hotel, ein Restaurant und eine Sammlung von Markenresidenzen inmitten von 185 Hektar der malerischsten Landschaft Englands vorsieht.

Im Herzen von Rutland, in der Nähe der georgianischen Stadt Stamford gelegen, stellt das Projekt das erste einzigartige Konzept für das Portfolio von Nobu Hospitality dar - eine Flucht aufs Land, geprägt von Natur, Raum und einem langsameren Lebensrhythmus. Mit der für Nobu typischen Mischung aus luxuriöser Gastlichkeit, erstklassiger Küche und raffiniertem Lebensstil wird das Projekt Mitgliedern, Gästen und Bewohnern die Möglichkeit bieten, vom Alltag abzuschalten und sich mit der Landschaft, den Jahreszeiten und der erholsamen Kraft der Natur zu verbinden, während es gleichzeitig eine durchdachte Weiterentwicklung der Marke zu raffinierten Rückzugsorten auf dem Lande darstellt.

Das Nobu Woolfox wird Zimmer und Suiten mit Seeblick, ein typisches Nobu-Restaurant und eine Nobu-Bar, ausgewählte gastronomische Einrichtungen und ein Spa sowie eine Reihe von Markenresidenzen umfassen und so ein neues Luxus-Lifestyle-Ziel in der englischen Landschaft schaffen. Geplant sind auch umfangreiche Wellness- und Freizeiteinrichtungen mit einem eigenen Spa, einem Schwimmbad und einem Fitnessstudio sowie eine landschaftlich gestaltete Anlage, die das Beste aus der Lage des Woolfox macht. Das Nobu Woolfox wird als Zielort und Mitgliederclub positioniert und bietet eine unverwechselbare ländliche Umgebung mit bequemer Erreichbarkeit.

Rutland hat sich zu einem immer begehrteren Reiseziel entwickelt, das für seine unberührten Landschaften, historischen englischen Dörfer und Marktstädte bekannt ist. Im Mittelpunkt der Freizeitaktivitäten steht das Rutland Water, einer der größten von Menschenhand geschaffenen Stauseen Europas. Mit direktem Zugang zu landschaftlich reizvollen Wander- und Radwegen, Segeln, Wassersport und Fliegenfischen bietet die Gegend eine reiche Verbindung zur Natur, während das nahe gelegene Stamford und Burghley House die Attraktivität als ganzjähriges Reiseziel weiter erhöhen. Durch seine zentrale Lage ist Woolfox nur etwa ein bis zwei Stunden von Großstädten wie London, Cambridge, Birmingham und Manchester entfernt und bietet sowohl das Gefühl, dem Landleben zu entfliehen, als auch einen bequemen Zugang zu wichtigen Wirtschafts- und Kulturzentren.

"Dies ist ein wirklich besonderer Ort im Herzen Englands, umgeben von hügeligen historischen Landschaften und der typischen englischen Landschaft", sagte Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality. "Zum ersten Mal in unserem Portfolio haben wir im Nobu Woolfox die Möglichkeit, ein besonderes Rückzugsgebiet auf dem Land zu schaffen - eines, das alle Markenzeichen von Nobu bietet, aber in einer Umgebung, die von Natur, Ruhe und einem Gefühl der Flucht geprägt ist. Wir freuen uns darauf, eng mit Woolfox zusammenzuarbeiten, um einen wahrhaft unverwechselbaren englischen Rückzugsort auf dem Lande zu entwerfen und zu gestalten."

Chris Riddle, Mitbegründer von Woolfox, kommentiert: "Wir freuen uns, mit Nobu zusammenzuarbeiten, um sein erstes ländliches Ziel in einem wirklich besonderen Teil der englischen Landschaft zu eröffnen. Von Anfang an war es unser Traum, mit Woolfox einen Ort zu schaffen, an dem Menschen entschleunigen, neue Kontakte knüpfen und abseits des Alltags eine sinnvolle Zeit miteinander verbringen können. Diese Partnerschaft markiert ein neues, spannendes Kapitel auf diesem Weg. Nobu wird weltweit nicht nur für seine außergewöhnliche Küche gefeiert, sondern auch für die Sorgfalt, Wärme und Aufmerksamkeit, die es jedem Gast entgegenbringt.

Gemeinsam haben wir die Vision, etwas wirklich Besonderes zu schaffen, einen Ort, an dem die Magie von Nobu in einer friedlichen, ländlichen Umgebung erlebt werden kann und der für jeden, der ihn besucht, etwas Seltenes, Unvergessliches und sehr Persönliches bietet."

Das Projekt spiegelt die anhaltende Nachfrage nach erlebnisorientierten Reisezielen wider, die Gastfreundschaft, Wellness, Gastronomie und Wohnen in einzigartiger Umgebung miteinander verbinden. Mit diesem neuen Projekt wollen Nobu Hospitality und Woolfox einen neuen Ausdruck des Nobu-Lifestyles einführen - einen, der nicht von der Energie einer Stadt, sondern vom ruhigen Luxus des Landes bestimmt wird.

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