Nobu Hospitality、英ラトランドの185エーカーの敷地にホテル、レストラン、レジデンスを開設

自然、ウェルネス、エスケープに根ざしたNobuライフスタイルの新たな表現をイングランドの歴史ある州へ

ニューヨーク、2026年5月7日 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitalityは、Woolfoxと提携し、イングランドで最も美しい田園地帯の185エーカーの敷地内にNobuブランドのホテル、レストラン、レジデンスを展開する、特徴的な新デスティネーション計画を発表しました。

ラトランドの中心部、ジョージ王朝時代の町スタンフォードの近くに位置するこのプロジェクトは、Nobu Hospitalityのポートフォリオにおいて初となるコンセプト、すなわち自然、空間、そしてゆったりとした生活ペースによって形作られるカントリーサイド・エスケープを象徴しています。Nobu独自の特徴であるラグジュアリーなホスピタリティ、世界クラスのダイニング、洗練された居住空間を融合させたこの開発は、会員、ゲスト、居住者に日常生活のペースから離れ、風景や季節、そしてアウトドアがもたらす癒しの力と再びつながる機会を提供します。同時に、洗練されたカントリーサイド・リトリートへのブランドの思慮深い進化を示しています。

Nobu Woolfox開発には、レイクビューの客室とスイートルーム、Nobuのシグネチャーレストランとバー、厳選された飲食スペース、スパ、そしてブランドレジデンスのコレクションが備わり、英国の田園地帯に新たなラグジュアリー・ライフスタイルの目的地を創出します。計画には、専用のスパ、プール、ジムなどの充実したウェルネス＆レジャー施設、およびWoolfoxの環境を最大限に活かすよう設計された造園が含まれています。Nobu Woolfoxはデスティネーションおよびメンバーズクラブとして位置づけられ、便利なアクセスと特徴的な田園環境を提供します。

ラトランドは、ヨーロッパ最大級の人造湖の一つであるラトランドウォーターを中心としたアウトドア活動、手つかずの風景、歴史ある英国の村やマーケットタウンで知られ、ますます人気の高まっている目的地です。風光明媚なウォーキングコースやサイクリングコースに直接アクセスでき、セーリング、ウォータースポーツ、フライフィッシングも楽しめるこの地域は、屋外環境との深い結びつきを提供します。また、近隣のスタンフォードやバーリー・ハウスが、通年楽しめる目的地としての魅力をさらに高めています。中心部に位置するWoolfoxは、ロンドン、ケンブリッジ、バーミンガム、マンチェスターなどの主要都市から約1〜2時間圏内にあり、田舎のエスケープ感と主要な商業・文化の中心地への便利なアクセスの両方を提供しています。

Nobu HospitalityのCEOであるTrevor Horwell氏は、次のように述べています。「ここはイングランドの中心部に位置し、なだらかな歴史的景観と英国の典型的な田園地帯に囲まれた、本当に特別な場所です。当社のポートフォリオにおいて今回初めて、Nobu Woolfoxで特別なカントリーサイド・リトリート体験を創造する機会を得ました。それはNobuのあらゆる特徴を備えつつ、自然、静寂、エスケープ感を特徴とする環境で提供されるものです。私たちは、Woolfoxと密接に協力して、真に特徴的な英国のカントリーサイド・リトリートを構想し、創り上げていくことを楽しみにしています。」

Woolfoxの共同創設者であるChris Riddle氏は、次のようにコメントしています。「Nobuと提携し、同ブランド初となる地方でのデスティネーションを、英国の田園地帯の本当に特別な場所で実現できることに興奮しています。創業当初からWoolfoxが描いてきた夢は、人々が日常生活のペースから離れ、ゆったりとくつろぎ、つながりを取り戻し、有意義な時間を共に過ごせる場所を作ることでした。このパートナーシップは、その旅路におけるエキサイティングな新章となります。Nobuはその卓越した料理だけでなく、すべてのゲスト体験に対してもたらされる細やかな配慮、温かさ、そして行き届いたサービスによって世界中で称賛されています。

私たちは、のどかな田園風景の中でNobuの魔法を体験できる、真に特別な場所を作るというビジョンを共有しています。訪れるすべての人にとって、希少で思い出に残る、深く個人的な体験を提供できる場所となるでしょう。」

このプロジェクトは、ユニークな環境でホスピタリティ、ウェルネス、ダイニング、居住を組み合わせた体験主導型のデスティネーションに対する継続的な需要を反映しています。この新しい開発により、Nobu HospitalityとWoolfoxは、都市のエネルギーではなく、田舎の静かなラグジュアリーによって定義されるNobu Lifestyleの新たな表現を導入することを目指しています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

お問い合わせ先：[email protected]、電話番号：0203 405 9370、www.nobuhotels.com/hotel-collection/woolfox/

SOURCE Nobu Hospitality