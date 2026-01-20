NoFap processa o Pornhub sob a Lei RICO, alega conluio com acadêmicos em campanha global de desinformação

PITTSBURGH, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Em uma ação judicial recentemente apresentada em um tribunal federal dos EUA, o NoFap acusa o Pornhub de se envolver em uma operação ilegal para desacreditar e retaliar dezenas de recursos de recuperação de dependência, cientistas, médicos, sobreviventes de exploração sexual, denunciantes, testemunhas de processos judiciais, jornalistas e críticos.

A denúncia de 208 páginas alega uma ampla campanha da empresa-mãe do Pornhub, Aylo, sua associação comercial Free Speech Coalition, dois acadêmicos e outros supostos colaboradores.

A denúncia alega que os associados da indústria da pornografia têm como alvo os demandantes há mais de uma década, incluindo a apresentação de relatórios administrativos e de aplicação da lei falsos, a publicação de milhares de declarações difamatórias on-line, a realização de pesquisas de oposição intrusivas, a transmissão de desinformação a jornalistas, a encenação de fraudes e o astroturfing nas páginas da Wikipedia. A denúncia alega que existem pelo menos 70 vítimas identificadas de condutas semelhantes.

A denúncia afirma ainda que a indústria da pornografia se envolveu em uma operação de longa data para suprimir pesquisas científicas, influenciar acadêmicos, publicar artigos alinhados ao setor para fabricar a aparência de controvérsia, pressionar organizações profissionais e obstruir a regulamentação governamental, como a verificação de idade.

O processo atualmente nomeia quatro entidades Aylo como réus, ao lado de dois acadêmicos que supostamente colaboram secretamente com a indústria da pornografia. Taylor & Francis (uma editora) e UCLA (uma universidade) também são nomeados como réus e são acusados de ajudar e incitar aspectos da conduta dos outros réus. 17 causas de pedir, incluindo extorsão, conspiração civil, concorrência desleal, diluição de marca, difamação e quebra de contrato.

O fundador da NoFap, Alexander Rhodes, disse: "Este processo não visa apenas impedir que a liderança da indústria pornográfica encerre nossa plataforma de suporte entre pares. Trata-se de proteger cientistas, médicos, educadores e outras pessoas que temem danos na carreira ou retaliação por falar sobre os efeitos potenciais da pornografia, incluindo vício comportamental e disfunção sexual. Durante anos, um efeito assustador distorceu a academia e o jornalismo sobre esse assunto. Além disso, este caso é sobre garantir que milhões de pessoas em todo o mundo que desejam parar ou reduzir o uso de pornografia possam obter apoio sem interferência."

O principal advogado, David Kobylinski, afirmou: "A indústria da pornografia está tomando emprestado o manual da indústria do tabaco dos anos 1950. Esperamos que este caso desencadeie supervisão governamental e, quando justificado, investigações criminais."

Informações do caso:

Rhodes et al. v. Aylo Holdings, S.A.R.L. (d/b/a Pornhub), et al., No. 2:25-cv-01956 (W.D. Pa.).

Sobre o NoFap:

O NoFap foi fundado em 2011 e é um site de apoio a pares secular, baseado em evidências, inclusivo e positivo para pessoas que buscam reduzir ou interromper o uso de pornografia.

Informações de contato:

