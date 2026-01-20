NoFap demanda a Pornhub en virtud de la Ley RICO, alega colusión con académicos en una campaña mundial de desinformación

PITTSBURGH, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En una demanda presentada recientemente en un tribunal federal de EE. UU., NoFap acusa a Pornhub de participar en una operación ilegal para desacreditar y tomar represalias contra docenas de recursos de recuperación de adicciones, científicos, médicos, sobrevivientes de explotación sexual, denunciantes, testigos de la demanda, periodistas y críticos.

La queja de 208 páginas alega una amplia campaña de la empresa matriz de Pornhub, Aylo, su asociación comercial Free Speech Coalition, dos académicos y otros presuntos colaboradores.

La demanda alega que los asociados de la industria de la pornografía han atacado a los demandantes durante más de una década, incluida la presentación de informes administrativos y de aplicación de la ley falsos, la publicación de miles de declaraciones difamatorias en línea, la realización de investigaciones intrusivas de la oposición, la transmisión de desinformación a periodistas, la puesta en escena de engaños y el astroturfing de páginas de Wikipedia. La denuncia afirma que hay al menos 70 víctimas identificadas de conductas similares.

La queja afirma además que la industria de la pornografía ha participado en una operación de larga data para suprimir la investigación científica, influir en los académicos, publicar documentos alineados con la industria para fabricar la apariencia de controversia, presionar a las organizaciones profesionales y obstruir la regulación gubernamental, como la verificación de la edad.

La demanda actualmente nombra a cuatro entidades de Aylo como acusadas, junto con dos académicos que presuntamente colaboran de manera encubierta con la industria de la pornografía. Taylor & Francis (un editor) y UCLA (una universidad) también son acusados de ayudar e instigar aspectos de la conducta de los otros acusados. Se afirman 17 causas de acción, incluido el crimen organizado, la conspiración civil, la competencia desleal, la dilución de marcas, la difamación y el incumplimiento de contrato.

El fundador de NoFap, Alexander Rhodes, dijo: "Esta demanda no es solo para evitar que el liderazgo de la industria pornográfica cierre nuestra plataforma de apoyo entre pares. Se trata de proteger a científicos, médicos, educadores y otras personas que temen daños profesionales o represalias por hablar sobre los posibles efectos de la pornografía, incluida la adicción al comportamiento y la disfunción sexual. Durante años, un efecto escalofriante ha sesgado la academia y el periodismo sobre este tema. Además, este caso se trata de garantizar que millones de personas en todo el mundo que desean abandonar o reducir el uso de pornografía puedan obtener apoyo sin interferencias ".

El abogado principal, David Kobylinski, declaró: "La industria de la pornografía está tomando prestado del libro de jugadas de la industria tabacalera de la década de 1950. Esperamos que este caso desencadene la supervisión gubernamental y, cuando sea necesario, las investigaciones penales ".

Información del caso:

Rhodes et al. v. Aylo Holdings, S.A.R.L. (d/b/a Pornhub), et al., No. 2:25 -cv-01956 (W.D. Pa.).

Acerca de NoFap:

NoFap, fundada en 2011, es un sitio web de apoyo entre pares secular, basado en la evidencia, inclusivo y sexualmente positivo para personas que buscan reducir o dejar el uso de pornografía.

Información de contacto:

[email protected]

FUENTE NoFap LLC