شركة NoFap تُقاضي Pornhub بموجب قانون المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO) وتتهمها بالتواطؤ مع أكاديميين في حملة تضليل عالمية

بيتسبرغ, 20 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- في دعوى قضائية رُفعت مؤخرًا أمام محكمة اتحادية أمريكية، تتهم NoFap موقع Pornhub بالانخراط في عملية غير قانونية تهدف إلى تشويه السمعة والانتقام من عشرات من موارد التعافي من الإدمان، وعلماء، وأطباء، وناجين من الاستغلال الجنسي، ومبلّغين عن المخالفات، وشهود في دعاوى قضائية، وصحفيين، ونُقاد.

تزعم الشكوى المكوّنة من 208 صفحات وجود حملة واسعة النطاق تقودها الشركة الأم لـ Pornhub، وهي Aylo، إلى جانب اتحادها التجاري Free Speech Coalition، واثنين من الأكاديميين، ومتعاونين مزعومين آخرين.

كما تزعُم الشكوى بأن أطرافًا مرتبطة بصناعة الإباحية استهدفت المدّعين لأكثر من عقد من الزمن، من خلال تقديم بلاغات كاذبة إلى جهات إنفاذ القانون والهيئات الإدارية، ونشر آلاف التصريحات التشهيرية عبر الإنترنت، وإجراء أبحاث مُعارِضة تَدخّلية، ونقل معلومات مضللة إلى صحفيين، وفبركة وقائع كاذبة، وتلاعب منسّق بصفحات ويكيبيديا. تدّعي الشكوى وجود ما لا يقل عن 70 ضحية بعينها تعرّضوا لسلوك مماثل.

تؤكد الشكوى كذلك أن صناعة الإباحية انخرطت في عملية طويلة الأمد تهدف إلى قمع البحث العلمي، والتأثير على الأكاديميين، ونشر أبحاث متماشية مع مصالح الصناعة لافتعال وجود جدل علمي، والضغط على المنظمات المهنية، وعرقلة اللوائح الحكومية مثل متطلبات التحقق من العمر.

تُسمّي الدعوى حاليًا أربعة كيانات تابعة لشركة Aylo كمدّعى عليهم، إلى جانب اثنين من الأكاديميين يُزعم أنهما يتعاونان سرًا مع صناعة الإباحية. كما أُدرجت Taylor & Francis (دار نشر) وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) كمدّعى عليهما، مع اتهامهما بالمساعدة والتحريض على بعض أوجه السلوك المنسوبة إلى باقي المدّعى عليهم. تم التأكيد على وجود 17 سببًا قانونيًا، من بينها الابتزاز المنظّم، والتآمر المدني، والمنافسة غير العادلة، وإضعاف العلامة التجارية، والتشهير، والإخلال بالعقد.

قال Alexander Rhodes، مؤسس NoFap: "لا تهدف هذه الدعوى فقط إلى منع قادة صناعة الإباحية من إسكات منصتنا لدعم الأقران. بل تتعلق بحماية العلماء والأطباء والمعلمين وغيرهم ممن يخشون الإضرار بمسيرتهم المهنية أو التعرّض للانتقام بسبب حديثهم عن الآثار المحتملة للمواد الإباحية، بما في ذلك الإدمان السلوكي والاختلالات الجنسية. ولسنوات، أدى تأثير الترهيب هذا إلى تشويه الأوساط الأكاديمية والصحافة حول هذا الموضوع. وعلاوة على ذلك، تهدف هذه القضية إلى ضمان تمكّن ملايين الأشخاص حول العالم الراغبين في الإقلاع عن استخدام المواد الإباحية أو تقليلها من الحصول على الدعم دون تدخل".

صرّح كبير المستشارين القانونيين، David Kobylinski: "إن صناعة الإباحية تستعير أساليب اللعب الخاصة بصناعة التبغ في خمسينيات القرن الماضي. ونأمل أن تؤدي هذه القضية إلى رقابة حكومية، وعند الضرورة، إلى فتح تحقيقات جنائية".

معلومات القضية:

قضية Rhodes وآخرون ضد .Aylo Holdings S.A.R.L (التي تعمل باسم Pornhub) وآخرين، رقم الدعوى 2:25-cv-01956 (المحكمة الجزئية للمنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا ".W.D. Pa").

نبذة عن شركة NoFap:

تأسست شركة NoFap عام 2011، وهي موقع إلكتروني علماني وقائم على الأدلة وشمولي وإيجابي تجاه الجنس لدعم الأقران مُخصص للأفراد الراغبين في تقليل المواد الإباحية أو الإقلاع عنها.

معلومات التواصل:

[email protected]