NoFap poursuit Pornhub en vertu de la loi RICO, alléguant une collusion avec des universitaires dans le cadre d'une campagne mondiale de désinformation

PITTSBURGH, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Dans une action en justice récemment déposée devant un tribunal fédéral américain, NoFap accuse Pornhub de s'être engagé dans une opération illégale visant à discréditer et à exercer des représailles contre des dizaines de ressources de rétablissement de la dépendance, de scientifiques, de cliniciens, de survivants de l'exploitation sexuelle, de dénonciateurs, de témoins de procès, de journalistes et d'opposants.

La plainte de 208 pages fait état d'une vaste campagne menée par la société mère de Pornhub, Aylo, son association commerciale Free Speech Coalition, deux universitaires et d'autres collaborateurs présumés.

La plainte allègue que des associés de l'industrie pornographique ont ciblé les plaignants pendant plus d'une décennie, notamment en déposant de faux rapports administratifs et d'application de la loi, en publiant des milliers de déclarations diffamatoires en ligne, en menant des recherches intrusives sur l'opposition, en relayant la désinformation aux journalistes, en organisant des canulars et en faisant de l'astroturfing sur les pages Wikipédia. La plainte affirme qu'il y a au moins 70 victimes identifiées d'un comportement similaire.

La plainte affirme également que l'industrie de la pornographie s'est engagée dans une opération de longue haleine visant à supprimer la recherche scientifique, à influencer les universitaires, à publier des articles alignés sur l'industrie pour créer l'apparence d'une controverse, à faire pression sur les organisations professionnelles et à faire obstruction aux réglementations gouvernementales telles que la vérification de l'âge.

L'action en justice cite actuellement quatre entités d'Aylo comme défendeurs, ainsi que deux universitaires soupçonnés de collaborer secrètement avec l'industrie de la pornographie. Taylor & Francis (un éditeur) et UCLA (une université) sont également cités comme défendeurs et sont accusés d'avoir aidé et encouragé certains aspects du comportement des autres défendeurs. 17 causes d'action sont invoquées, dont le racket, la conspiration civile, la concurrence déloyale, la dilution de la marque, la diffamation et la rupture de contrat.

Le fondateur de NoFap, Alexander Rhodes, a déclaré : "Cette action en justice ne vise pas seulement à empêcher les dirigeants de l'industrie pornographique de fermer notre plateforme de soutien par les pairs. Il s'agit de protéger les scientifiques, les cliniciens, les éducateurs et les autres personnes qui craignent de voir leur carrière compromise ou de subir des représailles pour avoir parlé des effets potentiels de la pornographie, notamment la dépendance comportementale et les dysfonctionnements sexuels. Pendant des années, les milieux universitaires et journalistiques se sont montrés frileux sur ce sujet. En outre, cette affaire vise à garantir que des millions de personnes dans le monde qui souhaitent arrêter ou réduire leur consommation de pornographie puissent obtenir un soutien sans interférence".

L'avocat principal, David Kobylinski, a déclaré : "L'industrie de la pornographie emprunte à l'industrie du tabac des années 1950 les mêmes règles du jeu. Nous espérons que cette affaire déclenchera une surveillance gouvernementale et, le cas échéant, des enquêtes criminelles".

Informations sur l'affaire :

Rhodes et al. v. Aylo Holdings, S.A.R.L. (d/b/a Pornhub), et al, No. 2:25-cv-01956 (W.D. Pa.).

À propos de NoFap :

Fondé en 2011, NoFap est un site web laïque, fondé sur des données probantes, inclusif et sexuellement positif de soutien par les pairs pour les personnes qui cherchent à réduire ou à arrêter leur consommation de pornographie.

Informations de contact :

[email protected]