NoFapがRICO法に基づきPornhubを提訴、学者と結託した世界的な偽情報キャンペーンを主張

ピッツバーグ, 2026年1月20日 /PRNewswire/ -- 米連邦裁判所に最近提出された訴訟において、 NoFapは、Pornhubが依存症回復支援リソース、科学者、臨床医、性的搾取の被害者、内部告発者、訴訟の証人、ジャーナリスト、批評家など数十の関係者の信用を失墜させ、報復することを目的とした違法な活動に関与していたと告訴しています。

208ページに及ぶ訴状では、Pornhubの親会社であるAylo、業界団体のFree Speech Coalition、2人の学者、ならびにその他の関与が疑われる協力者らによる広範なキャンペーンがあったと主張しています。

訴状では、ポルノ業界関係者が10年以上にわたり原告らを標的としてきたと訴えており、虚偽の法執行機関向けおよび行政機関向けの通報の提出、数千件に及ぶ中傷的な内容のオンライン投稿、侵入的な対立者調査の実施、ジャーナリストへの偽情報の伝達、虚偽の出来事の捏造、ならびにWikipediaページに対する組織的な情報操作などが挙げられています。訴状では、同様の行為による被害者が、確認されているだけでも少なくとも70人に上ると主張しています。

訴状ではさらに、ポルノ業界が、科学研究の抑圧、学術関係者への影響行使、業界と連携した論文を発表して論争があるかのような印象を作り出す行為、専門団体への圧力、年齢確認などの政府規制の妨害を目的とした、長年にわたる組織的な工作に関与してきたと主張しています。

本訴訟では現在、Ayloの4つの関連法人に加え、ポルノ業界と水面下で協力していたとされる2人の学者が被告として名を連ねています。Taylor & Francis（出版社）およびUCLA（大学）も被告として名指しされており、他の被告らの行為の一部を幇助・教唆したとされています。訴訟では、組織的犯罪行為（ラックティアリング）、民事上の共謀、不正競争、商標の希釈、名誉毀損、契約違反などを含む17の訴因が主張されています。

NoFapの創設者であるAlexander Rhodesは、次のように述べています。「本訴訟は、ポルノ業界の指導部が当社のピアサポート・プラットフォームを閉鎖しようとする動きを阻止するためだけのものではありません。これは、行動依存や性機能障害を含むポルノグラフィの潜在的な影響について公に言及することにより、キャリア上の不利益や報復を受けることを恐れている科学者、臨床医、教育関係者、その他の人々を守ることを趣旨としています。長年にわたり、この問題を巡っては萎縮効果が生じ、学術界や報道の在り方が歪められてきました。さらに、本件は、ポルノグラフィの利用をやめたい、または減らしたいと考える世界中の何百万人もの人々が、妨害を受けることなく支援を確実に受けられるようにすることを趣旨としている点です。」

主任弁護士のDavid Kobylinskiは、次のように述べています。「ポルノ業界は、1950年代のたばこ業界が用いた常套的な手法を踏襲しています。本件が、政府による監督の強化を促し、必要に応じて刑事捜査が行われるようになることを期待しています。」

Rhodesほか対Aylo Holdings, S.A.R.L.（d/b/a Pornhub）ほか、No. 2:25-cv-01956（ペンシルバニア州西部地区連邦地方裁判所）。

2011年に設立されたNoFapは、ポルノグラフィの利用を減らしたい、またはやめたいと考える人々のための、宗教に依らず、科学的根拠に基づいた、包摂的でセックス・ポジティブなピアサポート型ウェブサイトです。

