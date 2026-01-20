NoFap verklagt Pornhub unter dem RICO-Gesetz und behauptet, dass es bei der globalen Desinformationskampagne Absprachen mit Akademikern gab

PITTSBURGH, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- In einer Klage, die kürzlich bei einem US-Bundesgericht eingereicht wurde, beschuldigt NoFap Pornhub, an einer illegalen Operation beteiligt zu sein, die darauf abzielt, Dutzende von Suchtkrankenhilfsmitteln, Wissenschaftlern, Ärzten, Überlebenden von sexueller Ausbeutung, Informanten, Prozesszeugen, Journalisten und Kritikern zu diskreditieren und Vergeltung zu üben.

In der 208-seitigen Klage wird eine breit angelegte Kampagne der Pornhub-Muttergesellschaft Aylo, ihres Branchenverbands Free Speech Coalition, zweier Akademiker und anderer mutmaßlicher Kollaborateure behauptet.

In der Klage wird behauptet, dass Mitarbeiter der Pornoindustrie die Kläger seit über einem Jahrzehnt ins Visier genommen haben, u. a. durch die Einreichung falscher Strafverfolgungs- und Verwaltungsberichte, die Veröffentlichung Tausender diffamierender Äußerungen im Internet, die Durchführung aufdringlicher Recherchen über die Opposition, die Weitergabe von Desinformationen an Journalisten, die Inszenierung von Hoaxes und Astroturfing auf Wikipedia-Seiten. In der Beschwerde wird behauptet, dass es mindestens 70 identifizierte Opfer eines ähnlichen Verhaltens gibt.

In der Beschwerde wird ferner behauptet, dass die Pornoindustrie seit langem versucht, wissenschaftliche Forschung zu unterdrücken, Akademiker zu beeinflussen, von der Industrie unterstützte Artikel zu veröffentlichen, um den Anschein einer Kontroverse zu erwecken, Druck auf Berufsverbände auszuüben und staatliche Regelungen wie die Altersüberprüfung zu behindern.

In der Klage werden derzeit vier Unternehmen von Aylo als Beklagte genannt sowie zwei Akademiker, denen eine verdeckte Zusammenarbeit mit der Pornoindustrie vorgeworfen wird. Taylor & Francis (ein Verlag) und UCLA (eine Universität) werden ebenfalls als Angeklagte genannt und der Beihilfe zum Verhalten der anderen Angeklagten beschuldigt. Es werden 17 Klagegründe geltend gemacht, darunter Erpressung, zivilrechtliche Verschwörung, unlauterer Wettbewerb, Markenverwässerung, Verleumdung und Vertragsbruch.

NoFap-Gründer Alexander Rhodes sagte: "Mit dieser Klage wollen wir nicht nur die Führung der Pornoindustrie daran hindern, unsere Peer-Support-Plattform abzuschalten. Es geht um den Schutz von Wissenschaftlern, Klinikern, Pädagogen und anderen, die berufliche Nachteile oder Repressalien fürchten, wenn sie über die möglichen Auswirkungen von Pornografie, einschließlich Verhaltenssucht und sexueller Funktionsstörungen, sprechen. Jahrelang hat eine abschreckende Wirkung die Wissenschaft und den Journalismus zu diesem Thema beeinträchtigt. Außerdem geht es in diesem Fall darum, dass Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die mit dem Pornokonsum aufhören oder ihn reduzieren wollen, ungehindert Unterstützung erhalten können.

Der federführende Anwalt David Kobylinski erklärte: "Die Pornoindustrie lehnt sich an die Spielregeln der Tabakindustrie der 1950er Jahre an. Wir hoffen, dass dieser Fall eine behördliche Aufsicht und gegebenenfalls strafrechtliche Ermittlungen auslöst.

Informationen zum Fall:

Rhodes et al. v. Aylo Holdings, S.A.R.L. (d/b/a Pornhub), et al., No. 2:25-cv-01956 (W.D. Pa.).

Über NoFap:

NoFap wurde 2011 gegründet und ist eine säkulare, evidenzbasierte, inklusive und sex-positive Peer-Support-Website für Menschen, die ihren Pornokonsum reduzieren oder aufgeben möchten.

Kontakt:

[email protected]