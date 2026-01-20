NoFap składa pozew przeciwko Pornhub na mocy przepisów Ustawy RICO, podnosząc zarzuty zmowy z przedstawicielami świata nauki na potrzeby globalnej kampanii dezinformacyjnej

PITTSBURGH, 20 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- W pozwie złożonym niedawno w sądzie federalnym USA, NoFap oskarża Pornhub o uczestnictwo w nielegalnych działaniach ukierunkowanych na zdyskredytowanie dziesiątek źródeł informacji na temat wychodzenia z nałogu, naukowców, klinicystów, ofiar przemocy na tle seksualnym, sygnalistów, świadków powoływanych w ramach procesów sądowych, dziennikarzy i krytyków, jak również na odwet za ich działalność.

Ten 208-stronicowy pozew obejmuje zarzut szeroko zakrojonej kampanii prowadzonej przez Aylo, spółkę-matkę Pornhub, stowarzyszenie branży pornograficznej Free Speech Coalition, dwóch przedstawicieli świata nauki i innych domniemanych współpracowników.

W pozwie podniesiono zarzut, że osoby związane z branżą pornograficzną atakowały osoby będące stroną powodową przez ponad dziesięć lat. Ich działania obejmowały składanie fałszywych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub w ramach postępowań administracyjnych, publikowanie tysięcy szkalujących treści w internecie, natarczywe gromadzenie informacji na temat przeciwników, przekazywanie dezinformacji dziennikarzom, przygotowywanie mistyfikacji oraz astroturfing obejmujący strony na Wikipedii. Autorzy pozwu wskazali co najmniej 70 ofiar takiego postępowania.

Argumentowano również, że branża pornograficzna prowadzi długofalowe działania mające na celu umniejszenie znaczenia badań naukowych, publikację artykułów zgodnych z linią branży, aby stworzyć pozory kontrowersji, nacisk na organizacje zrzeszające specjalistów i blokowanie regulacji rządowych, takich jak weryfikacja wieku odbiorcy.

Pozew skierowano przeciwko czterem podmiotom należącym do Aylo oraz dwóm naukowcom, którym zarzucono ukrytą współpracę z branżą pornograficzną. Pozwanymi są również Taylor & Francis (wydawnictwo) i UCLA (uniwersytet), które oskarżono o pomocnictwo w czynach popełnianych przez pozostałych pozwanych. Podniesiono 17 zarzutów będących podstawą powództwa, w tym zorganizowaną działalność przestępczą pod przykrywką działalności gospodarczej, zmowę mającą na celu szkodzenie interesom strony trzeciej, nieuczciwą konkurencję, degenerację znaków towarowych, zniesławienie i naruszenie postanowień umownych.

Alexander Rhodes, założyciel NoFap, powiedział: „Celem tego pozwu jest nie tylko powstrzymanie kierownictwa podmiotów branży pornograficznej przed zamknięciem naszej platformy wsparcia. Został też złożony z myślą o ochronie naukowców, klinicystów, pedagogów i innych osób, które obawiają się zniszczenia ich kariery lub odwetu za mówienie o potencjalnych skutkach pornografii, w tym o uzależnieniu behawioralnym i zaburzeniach funkcji seksualnych. Przez lata środowiska akademickie i dziennikarskie były zniechęcane do podejmowania tego tematu. Sprawa ma również na celu zapewnienie, że miliony ludzi na całym świecie, którzy chcą zrezygnować z pornografii lub ją ograniczyć, będą mieli szansę na otrzymanie wsparcia bez żadnych przeszkód".

David Kobylinski, adwokat prowadzący, stwierdził, że: „Branża pornograficzna naśladuje strategię sektora tytoniowego z lat pięćdziesiątych XX wieku. Mamy nadzieję, że sprawa ta stanie się impulsem do kontroli ze strony organów rządowych i wszczęcia postępowania karnego w uzasadnionych przypadkach".

Rhodes i in. przeciwko Aylo Holdings, S.A.R.L. (spółka prowadząca działalność pod nazwą Pornhub), i in.; Sygnatura akt: 2:25-cv-01956 (W.D. Pa.).

NoFap to założona w 2011 r. świecka, oparta na dowodach, niedyskryminująca i tolerancyjna w obszarze seksualności strona internetowa zapewniająca wsparcie osobom, które chcą ograniczyć korzystanie z pornografii lub z niej zrezygnować.

