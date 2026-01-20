NoFap žaluje Pornhub podle zákona RICO, obviňuje jej ze spolupráce s akademiky na globální dezinformační kampani
News provided byNoFap LLC
Jan 20, 2026, 09:00 ET
PITTSBURGH, 20. ledna 2026 /PRNewswire/ -- V žalobě nedávno podané u federálního soudu v USA obviňuje komunitní platforma NoFap pornografický web Pornhub z provozování nelegální operace, jejímž cílem je zdiskreditovat desítky zdrojů pro léčbu závislostí, vědce, kliniky, přeživší sexuálního zneužívání, informátory, svědky soudních sporů, novináře a kritiky, a pomstít se jim.
Žaloba o 208 stranách tvrdí, že se jedná o rozsáhlou kampaň konglomerátu Aylo, mateřské společnosti Pornhubu, její obchodní asociace Free Speech Coalition, dvou akademiků a dalších údajných spolupracovníků.
Žaloba tvrdí, že spolupracovníci pornoprůmyslu se více než deset let zaměřovali na žalobce, což zahrnovalo podávání falešných oznámení u orgánů činných v trestním řízení a správních úřadů, zveřejňování tisíců pomlouvačných prohlášení online, provádění vtíravého protikladného výzkumu, předávání dezinformací novinářům, inscenování podvodů či manipulace stránek Wikipedie. Žaloba uvádí, že podobnému jednání čelilo nejméně 70 identifikovaných obětí.
Žaloba dále tvrdí, že pornoprůmysl se podílel na dlouhodobé operaci zaměřené na potlačování vědeckého výzkumu, ovlivňování akademiků a publikování článků v souladu se zájmy průmyslu, aby vytvořil zdání kontroverze, vyvíjení tlaku na profesní organizace a maření vládních regulací, mezi něž patří například ověřování věku.
Žaloba momentálně uvádí jako žalované čtyři subjekty společnosti Aylo a také dva akademiky, kteří mají údajně tajně spolupracovat s pornoprůmyslem. Jako žalovaní jsou také uvedeni vydavatel Taylor & Francis a univerzita UCLA, kteří jsou obviněni z napomáhání a podpory některých činů ostatních žalovaných. Žaloba obsahuje 17 důvodů žaloby včetně vydírání, občanského spiknutí, nekalé soutěže, oslabení ochranné známky, pomluvy a porušení smlouvy.
Zakladatel NoFap Alexander Rhodes uvedl: „Tato žaloba není jen o tom zabránit vedení pornoprůmyslu zavřít naši platformu pro vzájemnou podporu. Jde o ochranu vědců, klinických lékařů, pedagogů a dalších, kdo se obávají ohrožení kariéry nebo odplaty za to, že hovoří o možných účincích pornografie včetně behaviorální závislosti a sexuální dysfunkce. Po léta měl tento tlak děsivý efekt, který toto téma v kontextu akademické sféry i žurnalistiky zkresloval. Tento případ má také zajistit, aby miliony lidí po celém světě, kteří chtějí pornografii omezit nebo s ní přestat, mohly získat podporu bez zásahů třetích stran."
Hlavní právní zástupce David Kobylinski uvedl: „Pornoprůmysl se inspiroval taktikou tabákového průmyslu z 50. let. Doufáme, že tento případ spustí vládní dohled a tam, kde to bude na místě, i trestní vyšetřování."
Informace o případu:
Rhodes a spol. proti Aylo Holdings, S.A.R.L. (působící pod názvem Pornhub) a další, sp. zn. 2:25-cv-01956 (W.D. Pa.).
O společnosti NoFap:
NoFap je sekulární, na důkazech založená, inkluzivní a sexuálně pozitivní platforma vzájemné podpory určená pro jednotlivce, kteří se snaží omezit nebo přestat s užíváním pornografie. Byla založená v roce 2011.
Kontakt:
[email protected]
Share this article