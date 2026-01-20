NoFap подает в суд на Pornhub в соответствии с Законом США об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией (RICO), заявляя о сговоре с учеными в рамках глобальной дезинформационной кампании

ПИТТСБУРГ, 20 января 2026 г. /PRNewswire/ -- В иске, недавно поданном в федеральный суд США, компания NoFap обвиняет компанию Pornhub в участии в незаконной операции с целью дискредитации и мести в отношении десятков ресурсов по освобождению от зависимости, ученых, врачей, жертв сексуальной эксплуатации, разоблачителей, свидетелей в судебных процессах, журналистов и критиков.

В 208-страничной жалобе утверждается о широкомасштабной кампании, организованной Aylo, материнской компанией Pornhub, ее отраслевой ассоциацией Free Speech Coalition, двумя учеными и другими предполагаемыми сообщниками.

В жалобе утверждается, что партнеры по порноиндустрии более десяти лет преследовали истцов, включая подачу ложных заявлений в правоохранительные и административные органы, размещение тысяч клеветнических заявлений в Интернете, проведение навязчивых компрометирующих исследований, передачу дезинформации журналистам, постановку мистификаций и имитацию общественной поддержки на страницах Википедии. В жалобе утверждается, что существует не менее 70 идентифицированных жертв подобного поведения.

В жалобе также утверждается, что порнографическая индустрия участвует в долгосрочной операции по подавлению научных исследований, оказанию влияния на ученых, публикации поддерживаемых порноиндустрией статей для создания видимости противоречий, оказанию давления на профессиональные организации и созданию препятствий для мер государственного регулирования, например подтверждения возраста.

В настоящее время в иске в качестве ответчиков названы четыре организации компании Aylo, а также два ученых, обвиняемых в тайном сотрудничестве с порноиндустрией. Компания Taylor & Francis (издатель) и UCLA (университет) также названы в качестве ответчиков и обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к определенным аспектам поведения других ответчиков. В иске заявлено 17 оснований иска, включая рэкет, гражданский преступный сговор, недобросовестную конкуренцию, размывание товарных знаков, диффамацию и нарушение контракта.

Основатель компании NoFap Александр Родс (Alexander Rhodes) сказал: «Этот иск подан не только для того, чтобы помешать лидерам порноиндустрии закрыть нашу платформу взаимной поддержки. Это сделано для защиты ученых, врачей, просветителей и других лиц, которые опасаются причинения вреда карьере или мести за сообщения о потенциальном вредном влиянии порнографии, включая поведенческую зависимость и половую дисфункцию. В течение многих лет демотивирующий эффект искажал деятельность ученых и журналистов в этой сфере. Более того, этот иск подан, чтобы миллионы людей во всем мире, которые хотят прекратить или сократить потребление порнографии, могли получить поддержку без помех».

Ведущий юрисконсульт Дэвид Кобылински (David Kobylinski) заявил: «Порноиндустрия заимствует сценарий действий у табачной промышленности 1950-х. Мы надеемся, что это дело подтолкнет государственный надзор и, в соответствующих случаях, возбуждение уголовных расследований».

Сведения о деле

Rhodes et al. v. Aylo Holdings, S.A.R.L. (d/b/a Pornhub), et al., No. 2:25-cv-01956 (W.D. Pa.).

О компании NoFap

Основанная в 2011 году компания NoFap — это светский, опирающийся на фактические данные, инклюзивный и сексуально позитивный веб-сайт взаимной поддержки для людей, стремящихся сократить или прекратить потребление порнографии.

Контактная информация:

[email protected]