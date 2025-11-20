Nongshim revela campanha global do Shin Ramyun com o grupo "aespa"

SEUL, Coreia do Sul, 20 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Nongshim nomeou o grupo de K-pop aespa como o novo Embaixador Global da marca Shin Ramyun, marcando a primeira vez que a empresa escolhe um representante mundial. Como artistas globais influentes, o aespa ajudará a comunicar o slogan "Spicy Happiness In Noodles" e a apresentar o sabor característico, a identidade e o apelo cultural do Shin Ramyun a públicos em importantes mercados internacionais.

Um representante da Nongshim declarou: "A forte presença cultural do aespa, seu alcance global autêntico e o envolvimento contínuo com Shin Ramyun e Chapagetti desde 2021 tornaram o grupo um embaixador natural e convincente para a próxima etapa da expansão global da marca."

Comercial Global do Shin Ramyun

A Nongshim lançou um novo comercial com o aespa em seu canal global oficial no YouTube. Produzido em formato de videoclipe, o filme destaca os vocais do grupo, seu estilo de performance e identidade artística.

A música da campanha (ou trilha sonora ) do comercial é a versão do aespa de "Spice Up Your Life", o icônico sucesso de 1997 do renomado grupo pop britânico Spice Girls, reinterpretado com o charme característico do grupo. O comercial transmite a mensagem de levar a "felicidade apimentada" do Shin Ramyun aos consumidores em todo o mundo.

O comercial captura reações animadas e alegres dos consumidores e enfatiza como o Shin Ramyun proporciona uma experiência universalmente agradável. Ele também inclui a dança original "Shin Ramyun Dance", com movimentos inspirados em abrir a embalagem, adicionar água, preparar os hashis e gestos com os dedos que representam cada letra de "SHIN". O comercial será lançado em importantes regiões no exterior, incluindo Estados Unidos, China, Japão, Europa e Sudeste Asiático.

Promoção de Pacote Especial Shin Ramyun × aespa

A Nongshim também vai lançar um "Pacote Especial aespa" do Shin Ramyun. O pacote múltiplo terá uma imagem do grupo aespa, enquanto os pacotes individuais destacarão cada integrante. O pacote será lançado na China em novembro, seguido por uma expansão global que inclui a Coreia.

Além disso, pacotes múltiplos selecionados de Shin Ramyun e Shin Ramyun Toomba incluirão photocards com fotos das integrantes, mensagens escritas à mão e QR codes que levam a vídeos exclusivos dos bastidores.

Ativações offline adicionais estão planejadas, incluindo experiências de pop-up com a marca e diversas promoções em lojas nos canais de varejo globais.

O aespa comentou: "O Shin Ramyun sempre foi uma marca que apreciamos em nosso dia a dia, seja em transmissões ou durante as turnês. Estamos empolgados em passar de consumidoras do produto para representantes oficiais, e aguardamos com entusiasmo a oportunidade de compartilhar seu encanto com fãs ao redor do mundo."

Anúncio global do Shin Ramyun

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825914/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825915/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__2.jpg

FONTE Nongshim