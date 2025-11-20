Nongshim revela campanha global do Shin Ramyun com o grupo "aespa"

Notícias fornecidas por

Nongshim

20 nov, 2025, 11:30 GMT

SEUL, Coreia do Sul, 20 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Nongshim nomeou o grupo de K-pop aespa como o novo Embaixador Global da marca Shin Ramyun, marcando a primeira vez que a empresa escolhe um representante mundial. Como artistas globais influentes, o aespa ajudará a comunicar o slogan "Spicy Happiness In Noodles" e a apresentar o sabor característico, a identidade e o apelo cultural do Shin Ramyun a públicos em importantes mercados internacionais.

Continue Reading
Embaixador Global da Nongshim Shin Ramyun, aespa
Embaixador Global da Nongshim Shin Ramyun, aespa
Embaixador Global da Nongshim Shin Ramyun, aespa
Embaixador Global da Nongshim Shin Ramyun, aespa

Um representante da Nongshim declarou: "A forte presença cultural do aespa, seu alcance global autêntico e o envolvimento contínuo com Shin Ramyun e Chapagetti desde 2021 tornaram o grupo um embaixador natural e convincente para a próxima etapa da expansão global da marca."

  • Comercial Global do Shin Ramyun

A Nongshim lançou um novo comercial com o aespa em seu canal global oficial no YouTube. Produzido em formato de videoclipe, o filme destaca os vocais do grupo, seu estilo de performance e identidade artística.

A música da campanha (ou trilha sonora ) do comercial é a versão do aespa de "Spice Up Your Life", o icônico sucesso de 1997 do renomado grupo pop britânico Spice Girls, reinterpretado com o charme característico do grupo. O comercial transmite a mensagem de levar a "felicidade apimentada" do Shin Ramyun aos consumidores em todo o mundo.

O comercial captura reações animadas e alegres dos consumidores e enfatiza como o Shin Ramyun proporciona uma experiência universalmente agradável. Ele também inclui a dança original "Shin Ramyun Dance", com movimentos inspirados em abrir a embalagem, adicionar água, preparar os hashis e gestos com os dedos que representam cada letra de "SHIN". O comercial será lançado em importantes regiões no exterior, incluindo Estados Unidos, China, Japão, Europa e Sudeste Asiático.

  • Promoção de Pacote Especial Shin Ramyun × aespa

A Nongshim também vai lançar um "Pacote Especial aespa" do Shin Ramyun. O pacote múltiplo terá uma imagem do grupo aespa, enquanto os pacotes individuais destacarão cada integrante. O pacote será lançado na China em novembro, seguido por uma expansão global que inclui a Coreia.

Além disso, pacotes múltiplos selecionados de Shin Ramyun e Shin Ramyun Toomba incluirão photocards com fotos das integrantes, mensagens escritas à mão e QR codes que levam a vídeos exclusivos dos bastidores.

Ativações offline adicionais estão planejadas, incluindo experiências de pop-up com a marca e diversas promoções em lojas nos canais de varejo globais.

O aespa comentou: "O Shin Ramyun sempre foi uma marca que apreciamos em nosso dia a dia, seja em transmissões ou durante as turnês. Estamos empolgados em passar de consumidoras do produto para representantes oficiais, e aguardamos com entusiasmo a oportunidade de compartilhar seu encanto com fãs ao redor do mundo."

Anúncio global do Shin Ramyun

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825914/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2825915/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__2.jpg

FONTE Nongshim