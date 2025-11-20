Nongshim dévoile un spot publicitaire mondial pour Shin Ramyun, avec la participation d'« aespa »

SÉOUL, Corée du Sud, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Nongshim a nommé le groupe de K-pop aespa comme nouvel ambassadeur mondial de la marque Shin Ramyun, signalant le tout premier choix d'un représentant mondial par la marque. En tant qu'artistes mondiales influentes, les chanteuses d'aespa aideront à communiquer le slogan « Spicy Happiness In Noodles » (Le bonheur épicé dans les nouilles) et à introduire le goût, l'identité et l'attrait culturel propres à Shin Ramyun auprès des publics des principaux marchés internationaux.

Un représentant de Nongshim a déclaré : « La forte présence culturelle d'aespa, sa portée mondiale authentique et son engagement continu avec Shin Ramyun et Chapagetti depuis 2021 ont fait du groupe un ambassadeur naturel et convaincant pour la prochaine étape de l'expansion mondiale de la marque ».

Spot publicitaire international de Shin Ramyun

Nongshim a lancé un nouveau spot publicitaire mettant en scène aespa sur sa chaîne YouTube officielle. Réalisé sous la forme d'une vidéo musicale, le film met en valeur les voix, le style de jeu et l'identité artistique du groupe.

La chanson de la campagne (ou musique de fond) du spot publicitaire est l'interprétation par aespa de « Spice Up Your Life », le tube emblématique de 1997 du célèbre groupe pop britannique, Spice Girls, réinterprété avec le charme caractéristique du groupe. Le spot publicitaire transmet le message d'offrir le « bonheur épicé » de Shin Ramyun aux consommateurs du monde entier.

Le spot publicitaire capte les réactions vives et joyeuses des consommateurs et met l'accent sur le fait que Shin Ramyun offre une expérience universellement agréable. Il comprend également une « danse Shin Ramyun » originale, avec des mouvements inspirés par l'ouverture de l'emballage, l'ajout d'eau, la préparation des baguettes et des signes effectués avec les doigts représentant chaque lettre de « SHIN ». Il sera diffusé dans les principales régions d'outre-mer, notamment aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Europe et en Asie du Sud-Est.

Offre promotionnelle d'un paquet spécial aespa de Shin Ramyun

Nongshim présentera également un « paquet spécial aespa » de Shin Ramyun. Le multi-pack présentera une image du groupe aespa, tandis que les packs individuels mettront en avant les membres individuellement. Le paquet sera lancé en Chine en novembre, puis dans le monde entier, y compris en Corée.

En outre, certains multi-packs Shin Ramyun et Shin Ramyun Toomba comprendront des cartes à collectionner avec les photos des membres, des messages manuscrits et des codes QR permettant d'accéder à des vidéos exclusives sur les coulisses.

D'autres activations hors ligne sont prévues, notamment des expériences de pop-up de marque et diverses promotions en magasin à travers les canaux de vente au détail mondiaux.

aespa a déclaré : « Shin Ramyun a toujours été une marque que nous apprécions dans notre vie quotidienne, que ce soit lors d'émissions ou en tournées. Nous sommes enthousiastes à l'idée de passer de la simple appréciation du produit à sa représentation officielle, et nous nous réjouissons de le faire découvrir aux fans à travers le monde. »

Spot publicitaire mondial de Shin Ramyun

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824691/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2824692/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__2.jpg