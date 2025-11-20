Nongshim revela un anuncio global de Shin Ramyun con la imagen de 'aespa'

SEÚL, Corea del Sur, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Nongshim ha nombrado al grupo de K-pop aespa como nuevo Embajador Global de la Marca Shin Ramyun, siendo esta la primera vez que la marca selecciona un representante a nivel mundial. Como artistas influyentes a nivel global, aespa ayudará a comunicar el eslogan "Felicidad picante en fideos" y a presentar el sabor característico, la identidad y el atractivo cultural de Shin Ramyun al público de los principales mercados internacionales.

Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador, aespa Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador, aespa

Un representante de Nongshim declaró: "La fuerte presencia cultural de aespa, su auténtico alcance global y su continua colaboración con Shin Ramyun y Chapagetti desde 2021 convirtieron al grupo en un embajador natural y convincente para la siguiente etapa de expansión global de la marca".

Anuncio global de Shin Ramyun

Nongshim ha lanzado un nuevo anuncio protagonizado por aespa en su canal oficial global de YouTube. Producido en formato de videoclip, el vídeo destaca las voces, el estilo interpretativo y la identidad artística del grupo.

La canción de la campaña (o música de fondo) del anuncio es la versión de aespa de "Spice Up Your Life", el icónico éxito de 1997 del famoso grupo pop británico Spice Girls, reinterpretada con el encanto característico del grupo. El anuncio transmite el mensaje de llevar la «felicidad picante» de Shin Ramyun a los consumidores de todo el mundo.

El anuncio captura las reacciones alegres y entusiastas de los consumidores y destaca cómo Shin Ramyun ofrece una experiencia placentera para todos. Incluye un baile original, el "Baile Shin Ramyun", con movimientos inspirados en abrir el paquete, añadir agua, preparar los palillos y gestos con los dedos que representan cada letra de "SHIN". El anuncio se estrenará en las principales regiones internacionales, incluyendo Estados Unidos, China, Japón, Europa y el Sudeste Asiático.

Promoción del Paquete Especial Shin Ramyun × aespa

Nongshim también presentará un paquete especial de Shin Ramyun, el "Paquete Especial aespa". El multipack mostrará una imagen grupal de aespa, mientras que los paquetes individuales mostrarán a cada miembro. El paquete se lanzará en China en noviembre, seguido de un lanzamiento global que incluirá Corea.

Además, algunos packs de Shin Ramyun y Shin Ramyun Toomba incluirán tarjetas fotográficas con fotos de los miembros, mensajes escritos a mano y códigos QR con enlaces a vídeos exclusivos del detrás de cámaras.

Se planean otras actividades presenciales, como experiencias pop-up de la marca y diversas promociones en tiendas de todo el mundo.

aespa comentó: "Shin Ramyun siempre ha sido una marca que disfrutamos en nuestro día a día, ya sea en programas de televisión o durante las giras. Nos entusiasma pasar de disfrutar el producto a representarlo oficialmente y esperamos compartir su encanto con los fans de todo el mundo".

Anuncio mundial de Shin Ramyun

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824691/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824692/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__2.jpg