農心發佈由aespa出演的辛拉麵全球廣告片

韓國首爾 2025年11月20日 /美通社/ -- 農心(Nongshim)正式宣佈委任K-pop組合aespa為辛拉麵(Shin Ramyun)全球品牌大使，此為該品牌首次設立全球代言人。作為具有國際影響力的藝人，aespa將助力傳遞「在面裡裝滿辣辣的幸福」(Spicy Happiness In Noodles)這一品牌口號，並向主要國際市場的受眾展現辛拉麵的標誌性風味、品牌特色與文化魅力。

農心相關負責人表示：「aespa深厚的文化影響力與廣泛的全球號召力，以及自2021年以來與辛拉麵及炸醬麵(Chapagetti)的持續合作，使她們成為品牌下一階段全球擴張進程中理想的代言人選。」

  • 辛拉麵全球廣告片

農心已在其官方全球YouTube頻道發佈了由aespa出演的新廣告。廣告片採用音樂視頻形式製作，充分展現了該組合的歌聲、表演風格與藝術特質。

廣告曲（或背景音樂）是aespa翻唱英國著名流行組合辣妹合唱團(Spice Girls) 1997年的經典熱門歌曲《Spice Up Your Life》，aespa以自身獨有的魅力對該曲進行了全新演繹。廣告向全球消費者傳遞了分享辛拉麵「火辣幸福感」的品牌理念。

廣告生動呈現了消費者品嚐辛拉麵時的歡快瞬間，傳遞出這款美食為世界各地人們帶來的愉悅體驗。片中還包含一段原創的「辛拉麵之舞」，舞蹈動作靈感來源於撕開包裝、加水、準備筷子以及用手指拼出「SHIN」每個字母的手勢。廣告片將在美國、中國、日本、歐洲及東南亞等主要海外市場發佈。

  • 辛拉麵 × aespa 特別包裝促銷活動

農心還將推出辛拉麵「aespa特別包裝」。多包裝產品將印有aespa的團體形象，而單包裝產品則展示每位成員的形象。該包裝計劃於11月率先在中國上市，隨後將逐步推廣至韓國及其他全球市場。

此外，部分辛拉麵和辛拉麵拓霸(Shin Ramyun Toomba)組合套裝內將附贈成員寫真卡，上面印有成員照片、親筆留言以及可觀看獨家幕後花絮視頻的二維碼。

農心還計劃開展更多線下活動，包括品牌快閃體驗和全球零售渠道的各種店內促銷活動。

aespa表示：「無論是節目錄製還是巡演途中，辛拉麵一直是我們日常生活中喜愛的品牌。我們很高興能從產品的愛好者轉變為官方代言人，期待能與全球粉絲共同分享這份美味魅力。」

