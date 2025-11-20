Nongshim Luncurkan Iklan Global Shin Ramyun yang Menampilkan "'aespa"

Salah seorang perwakilan Nongshim mengatakan, "aespa memiliki pengaruh kultural yang kuat, jangkauan global yang luas, bahkan aespa telah mempromosikan Shin Ramyun dan Chapagetti sejak 2021. Maka, kami melibatkan aespa untuk mendukung ekspansi global berikutnya."

Iklan Global Shin Ramyun

Nongshim telah meluncurkan iklan baru yang menampilkan aespa pada kanal YouTube global. Dengan format mirip video musik, iklan ini menonjolkan penampilan vokal, gaya pertunjukan, dan identitas artistik aespa.

Lagu yang digunakan untuk iklan ini adalah versi aespa dari lagu ikonik pada 1997 "Spice Up Your Life" milik grup pop Inggris Spice Girls. Lagu populer tersebut diinterpretasikan ulang dengan gaya khas aespa. Iklan ini menyampaikan pesan tentang "spicy happiness" Shin Ramyun kepada konsumen di seluruh dunia.

Iklan tersebut menampilkan keceriaan konsumen dan pengalaman menyenangkan yang dihadirkan Shin Ramyun bagi semua kalangan. Iklan ini juga menghadirkan "Shin Ramyun Dance" yang terinspirasi dari membuka kemasan, menambahkan air, menyiapkan sumpit, serta gestur jari yang mewakili setiap huruf dari kata "SHIN". Iklan ini segera tayang di berbagai pasar internasional termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Eropa, dan Asia Tenggara.

Promosi Shin Ramyun × aespa Special Package

Nongshim juga akan meluncurkan "aespa Special Package" untuk Shin Ramyun. Produk multi-pack ini akan menampilkan foto aespa, sedangkan kemasan satuan akan menampilkan foto setiap anggota aespa. Produk ini akan dirilis terlebih dulu di Tiongkok pada November, lalu diluncurkan secara global termasuk di Korea.

Selain itu, Shin Ramyun dan Shin Ramyun Toomba edisi multi-pack akan berisi photocard dengan foto anggota aespa, pesan tulisan tangan, serta kode QR untuk video eksklusif di balik layar.

Berbagai aktivitas promosi offline juga tengah direncanakan, termasuk pop-up store Shin Ramyun dan beragam kegiatan promosi lain di gerai ritel global.

aespa menyampaikan, "Shin Ramyun selalu menjadi mi favorit kami, baik ketika mempersiapkan siaran maupun menjalani tur. Kini, kami tak hanya menikmati produknya, namun juga mewakili merek ini secara resmi. Kami ingin terus memperkenalkan daya tarik produk ini kepada para penggemar di seluruh dunia."

SOURCE Nongshim