Nongshim presenta el comercial internacional de Shin Ramyun con 'aespa'

SEÚL, Corea del Sur, 20 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Nongshim ha designado al grupo de K-pop, aespa, como el nuevo Embajador Internacional de Marca para Shin Ramyun, siendo la primera vez que la marca selecciona a un representante mundial. Como artista influyente a nivel mundial, aespa ayudará a comunicar el eslogan 'Spicy Happiness In Noodles' ('Felicidad picante en fideos') y dar a conocer el sabor, la identidad y el atractivo cultural característico de Shin Raymun a las audiencias de los mercados internacionales más importantes.

Un representante de Nongshim declaró: "La fuerte presencia cultural de aespa, su auténtico alcance global y su colaboración continua con Shin Ramyun y Chapagetti desde 2021, han convertido al grupo en un embajador natural y convincente para la próxima etapa de expansión global de la marca".

Nongshim estrenó un nuevo comercial con aespa en su canal oficial global de YouTube. Producido en formato de video musical, el cortometraje destaca las voces, el estilo interpretativo y la identidad artística del grupo.

La canción de la campaña (o música de fondo) para el comercial es la interpretación de aespa de "Spice Up Your Life", el icónico éxito de 1997 del renombrado grupo de pop, Spice Girls, reinterpretado con el encanto característico del grupo. El comercial transmite el mensaje de llevar la "felicidad picante" de Shin Ramyun a los consumidores de todo el mundo.

El anuncio captura las animadas y alegres reacciones de los consumidores y enfatiza cómo Shin Ramyun ofrece una experiencia universalmente disfrutable. También incluye un original "baile Shin Ramyun", con movimientos inspirados en abrir el paquete, añadir agua, preparar los palillos y gestos con los dedos que representan cada letra de 'SHIN'. El comercial se distribuirá en las principales regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, China, Japón, Europa y el Sudeste Asiático.

Promoción del paquete especial Shin Ramyun × aespa

Nongshim también presentará un "paquete especial aespa" de Shin Ramyun. El multipaquete tendrá una imagen grupal de aespa, mientras que los paquetes individuales mostrarán a las integrantes individuales. El paquete será lanzado en China en noviembre, seguido de un lanzamiento global que incluirá a Corea.

Además, los multipaquetes seleccionados de Shin Ramyun y Shin Ramyun Toomba incluirán tarjetas con fotos de las integrantes, mensajes escritos a mano y códigos QR con enlaces a videos exclusivos detrás de cámaras.

Se han proyectado otras actividades fuera de línea, como experiencias puntuales de la marca y diversas promociones en tiendas de los canales minoristas globales.

aespa comentó: "Shin Ramyun siempre ha sido una marca que disfrutamos en nuestra vida diaria, ya sea en transmisiones o durante las giras. Nos emociona pasar de disfrutar del producto a representarlo de forma oficial, y estamos ansiosas por compartir su encanto con los seguidores de todo el mundo".

