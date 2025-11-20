Nongshim enthüllt globale Shin Ramyun-Werbung mit „aespa"

SEOUL, Südkorea, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Nongshim hat die K-Pop-Gruppe aespa zum neuen globalen Markenbotschafter für Shin Ramyun ernannt. Damit hat die Marke zum ersten Mal einen weltweiten Repräsentanten ausgewählt. Als einflussreiche globale Künstler werden aespa dazu beitragen, den Slogan „Spicy Happiness In Noodles" zu verbreiten und das Publikum in den wichtigsten internationalen Märkten mit dem charakteristischen Geschmack, der Identität und der kulturellen Anziehungskraft von Shin Ramyun vertraut zu machen.

Ein Vertreter von Nongshim erklärte: „Die starke kulturelle Präsenz von aespa, ihre authentische globale Reichweite und ihr kontinuierliches Engagement seit 2021 für Shin Ramyun und Chapagetti machten die Gruppe zu einer natürlichen und überzeugenden Botschafterin für die nächste Phase der globalen Expansion der Marke."

Weltweite Shin-Ramyun-Werbung

Nongshim hat auf seinem offiziellen globalen YouTube-Kanal einen neuen Werbespot mit aespa veröffentlicht. Der im Musikvideo-Format produzierte Film hebt die Gesangsstimmen, den Performance-Stil und die künstlerische Identität der Gruppe hervor.

Der Werbesong (oder die Hintergrundmusik) für den Werbespot ist aespa's Interpretation von „Spice Up Your Life", dem legendären Hit der berühmten britischen Popgruppe Spice Girls aus dem Jahr 1997, neu interpretiert mit dem charakteristischen Charme der Gruppe. Der Werbespot vermittelt die Botschaft, den Verbrauchern auf der ganzen Welt das „würzige Glück" („spicy happiness") von Shin Ramyun zu vermitteln.

Der Werbespot fängt die lebhaften und freudigen Reaktionen der Verbraucher ein und betont, wie Shin Ramyun ein universell genussvolles Erlebnis bietet. Er enthält auch einen originellen „Shin Ramyun-Tanz" mit Bewegungen, die vom Öffnen der Verpackung, dem Hinzufügen von Wasser, dem Vorbereiten der Essstäbchen und Fingergesten inspiriert sind, die jeden Buchstaben von „SHIN" darstellen. Der Werbespot wird in allen wichtigen Regionen außerhalb Koreas ausgestrahlt, darunter in den Vereinigten Staaten, China, Japan, Europa und Südostasien.

Shin Ramyun × aespa Sonderangebotspaket

Nongshim wird außerdem ein spezielles „aespa-Sonderangebotspaket" von Shin Ramyun auf den Markt bringen. Das Multipack wird ein Gruppenbild von aespa zeigen, während die Einzelpackungen die einzelnen Mitglieder präsentieren. Das Paket wird im November in China auf den Markt kommen, gefolgt von einer weltweiten Einführung, einschließlich Korea.

Darüber hinaus werden ausgewählte Shin-Ramyun- und Shin-Ramyun Toomba-Multipacks Fotokarten mit Fotos der Mitglieder, handgeschriebenen Nachrichten und QR-Codes enthalten, die zu exklusiven Videos hinter den Kulissen führen.

Weitere Offline-Aktivitäten sind geplant, darunter Pop-up-Erlebnisse der Marke und verschiedene In-Store-Promotions in globalen Einzelhandelskanälen.

aespa kommentierte: „Shin Ramyun ist seit jeher eine Marke, die wir in unserem Alltag genießen, sei es in Fernsehsendungen oder während Tourneen. Wir freuen uns, dass wir nun nicht mehr nur das Produkt genießen, sondern es auch offiziell repräsentieren dürfen, und wir freuen uns darauf, seine Vorzüge mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen."

Shin Ramyun weltweite Werbeanzeige

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824691/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824692/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__2.jpg