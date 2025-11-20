Nongshim、「aespa」 をフィーチャーしたShin Ramyunの全世界向け広告を発表

ソウル（韓国）、2025年11月20日 /PRNewswire/ -- Nongshimは、K-POPグループaespaをShin Ramyunの新たなグローバル・ブランド・アンバサダーに任命しました。同ブランドが世界的な代表者を選出するのは今回が初めてとなります。影響力のあるグローバル・アーティストとして、aespaは「麺のスパイシーな幸せ（Spicy Happiness In Noodles）」というスローガンの発信を支援し、主要な国際市場における観客に向けてShin Ramyunの特徴的な味わい、アイデンティティ、文化的魅力を紹介します。

Nongshimの代表者は「aespaは文化的に強力な存在感、本物のグローバルなリーチを持っています。また、2021年以降Shin RamyunとChapagettiと継続的に関わっています。ブランドの次なるグローバル展開段階において、説得力のあるアンバサダーとしてふさわしいという経緯で決まりました」と述べています。

Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador, aespa Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador, aespa

Shin Ramyun の全世界向けコマーシャル

Nongshimは公式グローバルYouTubeチャンネルでaespaを起用した新CMを公開しました。ミュージック・ビデオ形式で制作された本作は、グループの歌唱力、パフォーマンス・スタイル、芸術的なアイデンティティを際立たせています。

コマーシャルのキャンペーン曲（またはバックグラウンド・ミュージック）は、1997年に大ヒットした英国の著名なポップ・グループ、Spice Girlsの代表曲「Spice Up Your Life」をaespaならではの魅力で再解釈したバージョンです。このコマーシャルは、世界中の消費者にShin Ramyunの「スパイシーな幸せ」を届けるというメッセージを伝えるもので、

消費者の活気あふれる喜びのリアクションを捉え、Shin Ramyunが普遍的な楽しさを提供する食品であることを強調しています。さらにオリジナルの「Shin Ramyunダンス」も披露し、パッケージ開封、湯切り、箸の準備といった動作や、「SHIN」の各文字を表す指の動きが取り入れられています。このコマーシャルは米国、中国、日本、欧州、東南アジアなど主要海外地域で順次公開されます。

Shin Ramyun × aespa スペシャル・パッケージ・プロモーション

NongshimはShin Ramyunの特別版「aespaスペシャル・パッケージ（aespa Special Package）」も発売する予定です。マルチパックにはaespaのグループ画像が、シングルパックには各メンバーの個別の画像が採用されます。このパッケージは11月に中国で発売され、その後韓国を含む全世界で販売が開始されます。

さらに、一部のShin RamyunおよびShin Ramyun Toombaマルチパックには、メンバーのフォトカード、直筆メッセージ、限定メイキング動画へリンクするQRコードが同梱されます。

ブランド・ポップアップ体験や世界各国の小売チャンネルでの各種店頭プロモーションなど、追加のオフライン活動も計画されています。

aespaは次のようにコメントしています。「Shin Ramyunは、番組収録やツアー中など、日常生活でいつも楽しんでいるブランドです。自分たちの好きな製品を、今度は公式に代表する立場で関わることに興奮しています。世界中のファンの皆さまにその魅力をお伝えできることを楽しみにしています。」

Shin Ramyunの全世界向け広告

SOURCE Nongshim