Nongshim تكشف عن إعلان عالمي لـ Shin Ramyun يضم فرقة "aespa"

سيول، كوريا الجنوبية، 20 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- عينت شركة Nongshim فرقة الكي بوب "aespa" كسفيرة عالمية جديدة للعلامة التجارية Shin Ramyun، وهي المرة الأولى التي تختار فيها العلامة التجارية ممثلًا عالميًا. بصفتها فرقة فنية عالمية مؤثرة، فإن aespa ستساعد في الترويج لشعار "السعادة الحارة في المعكرونة" وتقديم المذاق المميز لـ Shin Ramyun وهويتها وجاذبيتها الثقافية للجمهور في الأسواق الدولية الرئيسية.

صرَّح ممثل شركة Nongshim قائلاً: "إن الحضور الثقافي القوي لفرقة aespa، وانتشارها العالمي الحقيقي، وتفاعلها المستمر مع Shin Ramyun وChapagetti منذ عام 2021 جعلت الفرقة سفيرة طبيعية وجذابة للمرحلة التالية من التوسُّع العالمي للعلامة التجارية".

إعلان Shin Ramyun العالمي التجاري

أطلقت شركة Nongshim إعلانًا تجاريًا جديدًا يضم فرقة aespa على قناتها الرسمية العالمية على YouTube. تم إنتاجه في شكل فيديو موسيقي، ويسلط الضوء على الأداء الصوتي للفرقة وأسلوبها في الأداء وهويتها الفنية.

أغنية الحملة (أو الموسيقى الخلفية) للإعلان التجاري هي النسخة التي تقدَّمها فرقة aespa من أغنية "Spice Up Your Life"، الأغنية الشهيرة التي أطلقتها فرقة البوب البريطانية الشهيرة Spice Girls عام 1997، والتي ظهرت بُحُّلة جديدة وبلمسة سحرية مميزة للفرقة. ينقل الإعلان التجاري رسالة تقديم "السعادة الحارة" لـ Shin Ramyun للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

يصور الإعلان ردود فعل المستهلكين التي تتسم بالحيوية والبهجة، ويؤكد على أن العلامة التجارية Shin Ramyun تقدِّم تجربة ممتعة للجميع. كما يتضمَّن رقصة Shin Ramyun الأصلية، التي تتميز بحركات مستوحاة من فتح العبوة وإضافة الماء وإعداد عيدان الطعام وإيماءات الأصابع التي تمثل كل حرف من حروف "SHIN". سيتم بث الإعلان التجاري في المناطق الخارجية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

عرض ترويجي خاص من Shin Ramyun × aespa

كما ستقدِّم Nongshim "حزمة aespa الخاصة" من Shin Ramyun. ستعرض الحزمة المتعددة صورة جماعية لفرقة aespa، في حين ستعرض الحزم الفردية الأعضاء الأفراد. ومن المقرر إطلاق الحزمة في الصين في نوفمبر، تليها مرحلة الإطلاق العالمي التي تشتمل على كوريا.

إضافةً إلى ذلك، ستتضمَّن مجموعات Shin Ramyun وShin Ramyun Toomba المختارة بطاقات صور تحتوي على صور الأعضاء ورسائل مكتوبة بخط اليد ورموز استجابة سريعة "QR" مرتبطة بمقاطع فيديو حصرية خلف الكواليس.

ومن المقرر إجراء أنشطة إضافية بعيدًا عن الويب، بما في ذلك تجارب العروض الترويجية ذات العلامات التجارية المختلفة والعروض الترويجية داخل المتاجر عبر قنوات البيع بالتجزئة العالمية.

وعلقت فرقة aespa قائلة: "لطالما كانت Shin Ramyun علامة تجارية نستمتع بها في حياتنا اليومية، سواءً في البرامج التلفزيونية أو أثناء الجولات. تغمرنا حالة من الحماس للانتقال من الاستمتاع بالمنتج إلى تمثيله رسميًا، ونتطلع إلى مشاركة جاذبيته مع المعجبين في جميع أنحاء العالم".

إعلان Shin Ramyun العالمي

