Компания Nongshim показывает глобальную рекламу Shin Ramyun с группой aespa

СЕУЛ, Южная Корея, 20 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Nongshim назначила группу K-pop aespa новым глобальным амбассадором бренда Shin Ramyun. Так бренд впервые выбрал своего всемирного представителя. В качестве влиятельных мировых артистов участницы группы aespa помогут донести лозунг «Пикантное счастье в лапше» и представить потребителям на основных международных рынках фирменный вкус, идентичность и культурную привлекательность Shin Ramyun.

Nongshim Shin Ramyun Global Ambassador, aespa

Представитель компании Nongshim заявил, что «сильное культурное присутствие группы aespa, подлинный глобальный охват и постоянное взаимодействие с брендами Shin Ramyun и Chapagetti с 2021 года сделали группу естественным и убедительным амбассадором для нового этапа глобальной экспансии бренда».

  • Глобальный рекламный ролик Shin Ramyun

Компания Nongshim выпустила новый рекламный ролик с участием aespa на своем официальном глобальном канале в YouTube. Созданный в формате музыкального видео, этот фильм подчеркивает вокал группы, стиль исполнения и художественную самобытность.

Песней рекламной кампании (или фоновой музыкой) для рекламного ролика стало исполнение группой aespa песни «Spice Up Your Life», культового хита 1997 года известной британской поп-группы Spice Girls, в новой интерпретации с фирменным шармом группы. Рекламный ролик рассказывает о доставке «пикантного счастья» Shin Ramyun потребителям по всему миру.

Реклама вызывает живые и радостные реакции потребителей и подчеркивает, что Shin Ramyun обеспечивает универсальные приятные впечатления. Ролик также включает в себя оригинальный танец Shin Ramyun Dance, в котором представлены движения, вдохновленные открыванием упаковки, добавлением воды, приготовлением палочек для еды и жестами пальцев, которые представляют каждую букву слова «SHIN». Рекламный ролик будет демонстрироваться во всех основных зарубежных регионах, включая США, Китай, Японию, Европу и Юго-Восточную Азию.

  • Специальное пакетное предложение Shin Ramyun × aespa

Компания Nongshim также представит «Специальный пакет aespa» продукта Shin Ramyun. На мультипаке будет размещено изображение группы aespa, а на отдельных упаковках — изображения отдельных участниц. Пакет появится в продаже в Китае в ноябре, после чего начнется глобальное развертывание, включая Корею.

Кроме того, в отдельные мультипаки Shin Ramyun и Shin Ramyun Toomba будут включаться фотокарточки с изображениями участниц группы, рукописные сообщения и QR-коды со ссылками на эксклюзивные закулисные видео.

Планируются дополнительные реальные активации, включая внезапные акции бренда и различные рекламные акции в магазинах по всему миру.

Группа aespa прокомментировала: «Shin Ramyun всегда был брендом, которым мы наслаждаемся в повседневной жизни, будь то в эфире или во время туров. Мы рады превратиться из потребителей продукта в его официальных представителей и с нетерпением ждем возможности поделиться его привлекательностью с поклонниками по всему миру».

Глобальный рекламный ролик Shin Ramyun

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2824691/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2824692/Nongshim_Shin_Ramyun_Global_Ambassador__aespa__2.jpg

