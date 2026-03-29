Novo modelo de integração "Montadora + Navegação"! Joint Venture entre FOTON Motor e COSCO SHIPPING Special Transport é lançada oficialmente

PEQUIM, 29 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 26 de março, a Guangzhou Yuanfu Automotive Supply Chain Co., Ltd., uma joint venture estabelecida pela FOTON MOTOR e pela COSCO SHIPPING, foi inaugurada oficialmente. Ao mesmo tempo, a embarcação ro-ro foi entregue, e o primeiro pedido de exportação em larga escala de 600 picapes FOTON zarpou rumo ao mercado sul-americano. Isso marca o estabelecimento oficial pela FOTON MOTOR de um sistema de cadeia de suprimentos de transporte marítimo global independente e controlável, acelerando sua transformação da exportação de produtos para uma expansão global baseada em sistemas.

Como uma marca que ocupa o No.1 em vendas no exterior entre as marcas chinesas de veículos comerciais por 15 anos consecutivos, a FOTON MOTOR registrou 164.500 veículos vendidos no exterior em 2025, com vendas internacionais acumuladas ultrapassando 1,25 milhão de unidades. Seus negócios agora abrangem mais de 140 países e regiões em todo o mundo. Diante do cenário de volatilidade no comércio global e das incertezas resultantes nos valores de frete e cronogramas de entrega, a joint venture posiciona-se como uma parceria estratégica de longo prazo baseada em interesses compartilhados. Ao integrar os recursos de navegação global da COSCO SHIPPING com o volume de exportação da FOTON MOTOR, as duas partes alcançarão forças complementares e benefícios mútuos.

Ao garantir a capacidade de transporte principal, a FOTON MOTOR terá acesso a serviços de logística marítima customizados para veículos completos e peças KD, criando três grandes vantagens em confiabilidade de entrega, controle de custos e planejamento estratégico, e fortalecendo ainda mais a base da cadeia de suprimentos para seu desenvolvimento global.

Zhu Youfu, vice-presidente da FOTON MOTOR, afirmou que estabelecer a joint venture foi uma escolha inevitável à medida que os negócios da empresa no exterior atingiram sua escala atual. Zhang Chi, vice-gerente geral da COSCO SHIPPING, observou que a cooperação estabelecerá um novo marco de sinergia entre as indústrias automobilística e de navegação.

Esta integração profunda do modelo "montadora + navegação" não apenas oferece um forte suporte para a estratégia de globalização da FOTON MOTOR, mas também oferece um modelo replicável e inovador para empresas automotivas chinesas que estão se expandindo no exterior.

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FONTE FOTON MOTOR