Dia da Marca Internacional da Foton Motor e celebração do trigésimo aniversário realizados com sucesso em Pequim

PEQUIM, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A FOTON Motor lançou oficialmente seu primeiro FOTON BRAND DAY em 22 de abril, em Pequim, reunindo representantes da imprensa e distribuidores da Europa, Américas e Sudeste Asiático. O evento contou com visitas às fábricas, test drives de produtos e um jantar de gala em comemoração ao 30º aniversário, realizado aos pés da Grande Muralha de Badaling.

Manufatura inteligente & experiência de produto

A delegação visitou a fábrica da FOTON Cummins, o X Laboratory e a FOTON Bus Global Center Plant, onde pôde acompanhar linhas de produção inteligentes de motores e estações de trabalho integradas com IA. À tarde, o test drive apresentou toda a linha da FOTON, incluindo caminhões pesados, caminhões leves, minicaminhões, vans, picapes e veículos de novas energias.

30 Anos de "Grit to Great"

Na gala realizada na Grande Muralha, o presidente internacional da FOTON, Wu Zongtian, enfatizou o espírito "Grit to Great" da empresa. O vice-presidente Dong Shuxing revisou o crescimento da FOTON, desde seu primeiro caminhão leve até alcançar presença em mais de 140 países. Ele reiterou a estratégia de "globalização abrangente" e anunciou a meta "GREEN 3030": 300.000 vendas no exterior até 2030, com veículos de novas energias (NEV) representando 30%. Nos próximos cinco anos, a FOTON planeja estabelecer bases industriais na Indonésia, África do Sul, México, Arábia Saudita, Europa e outras regiões, acelerando a transição da exportação de produtos para a colaboração em tecnologia, padrões e toda a cadeia de valor.

Quatro novos produtos lançados

A FOTON apresentou quatro modelos totalmente novos: o GALAXUS redefine a logística de longa distância com conforto e eficiência superiores; o DAYSTAR oferece versatilidade ideal para o transporte intermunicipal; o totalmente elétrico eVIEW CONNECT impulsiona uma revolução de eficiência na mobilidade de cargas urbanas; e o AUV Smart Bus lidera a transformação da microcirculação urbana com seus recursos de segurança, eficiência, conforto e inteligência.

Lançamento da expedição global

FOTON lançou oficialmente o "FOTON GALAXUS Global Expedition." Começando em Pequim, a primeira parada é o México, seguida pela região Ásia-Pacífico e pelo Oriente Médio, culminando no Hannover Motor Show. Uma cerimônia de hasteamento de bandeira marcou a partida da equipe pioneira da América Latina.

Comemorando seu marco de 30 anos, a FOTON Motor tem como objetivo tornar-se um parceiro global confiável em soluções sustentáveis e inteligentes para veículos comerciais.

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FONTE FOTON MOTOR