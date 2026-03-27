Neues Integrationsmodell „Automobilhersteller + Versand"! Joint Venture zwischen FOTON Motor und COSCO SHIPPING im Bereich Spezialtransporte offiziell gestartet

PEKING, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 26. März wurde Guangzhou Yuanfu Automotive Supply Chain Co., Ltd., ein von FOTON MOTOR und COSCO SHIPPING gegründetes Joint Venture, offiziell vorgestellt. Zugleich wurde das Ro-Ro-Schiff ausgeliefert, und der erste Großauftrag über 600 FOTON-Pickup-Trucks machte sich auf den Weg zum südamerikanischen Markt. Damit hat FOTON MOTOR offiziell ein unabhängiges und kontrollierbares globales Lieferkettensystem für den Seetransport etabliert und beschleunigt so seinen Wandel vom Produktexport hin zu einer systemorientierten globalen Expansion.

Als Marke, die seit 15 Jahren in Folge Platz 1 bei den Auslandsverkäufen unter den chinesischen Nutzfahrzeugmarken einnimmt, verzeichnete FOTON MOTOR im Jahr 2025 einen Absatz von 164.500 Fahrzeugen im Ausland, wobei die kumulierten Auslandsverkäufe 1,25 Millionen Einheiten überstiegen. Das Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 140 Ländern und Regionen weltweit vertreten. Vor dem Hintergrund der Schwankungen im Welthandel und der daraus resultierenden Unsicherheiten bei Frachtraten und Lieferterminen versteht sich das Joint Venture als langfristige strategische Partnerschaft, die auf gemeinsamen Interessen basiert. Durch die Integration der globalen Schifffahrtsressourcen von COSCO SHIPPING mit dem Exportvolumen von FOTON MOTOR werden beide Seiten ihre Stärken ergänzen und voneinander profitieren.

Durch die Sicherung von Kernkapazitäten im Seeverkehr erhält FOTON MOTOR Zugang zu maßgeschneiderten maritimen Logistikdienstleistungen für komplette Fahrzeuge und KD-Teile, was drei wesentliche Vorteile in Bezug auf Liefertreue, Kostenkontrolle und strategische Planung mit sich bringt und die Grundlage der Lieferkette für die globale Expansion des Unternehmens weiter stärkt.

Zhu Youfu, Vizepräsident von FOTON MOTOR, erklärte, die Gründung des Joint Ventures sei eine unvermeidliche Entscheidung gewesen, nachdem das Auslandsgeschäft des Unternehmens seine derzeitige Größe erreicht habe. Zhang Chi, stellvertretender Geschäftsleiter von COSCO SHIPPING, erklärte, dass diese Zusammenarbeit neue Maßstäbe für die Synergien zwischen der Automobil- und der Schifffahrtsbranche setzen werde.

Diese enge Verzahnung des Modells „Automobilhersteller + Transport" unterstützt nicht nur die Globalisierungsstrategie von FOTON MOTOR in hohem Maße, sondern bietet auch ein übertragbares und innovatives Modell für chinesische Automobilunternehmen, die ins Ausland expandieren.

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