نموذج تكامل "صانع السيارات + الشحن" الجديد! إطلاق مشروع مشترك خاص للنقل بين FOTON Motor وCOSCO SHIPPING رسميًا

بكين, 29 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- في 26 مارس ، تم الكشف رسميًا عن شركة "قوانغتشو يوانفو أوتوموتيف سابلاي تشين كو ليمتد" (Guangzhou Yuanfu Automotive Supply Chain Co., Ltd.)، وهو مشروع أسسته شركتا "فوتون موتور" (FOTON MOTOR) و"كوسكو شيبينج" (COSCO SHIPPING). في الوقت نفسه ، تم تسليم سفينة الدحرجة (الرورو)، وبدأ أول أمر تصدير واسع النطاق لعدد 600 شاحنة نصف نقل FOTON شحنًا إلى سوق أمريكا الجنوبية. يمثل هذا تأسيس شركة "فوتون موتور" الرسمي لنظام سلسلة توريد عالمي للملاحة البحرية المستقلة والقابلة للتحكم، مما يؤدي إلى تسريع تحولها من تصدير المنتجات إلى التوسع العالمي القائم على نظام.

بصفتها العلامة التجارية التي احتلت المرتبة الأولى في المبيعات الخارجية بين العلامات التجارية للسيارات التجارية الصينية لمدة 15 عامًا متتالية، سجلت "فوتون موتور" مبيعات 164،500 سيارة في الخارج في عام 2025؛ حيث تجاوزت المبيعات التراكمية في الخارج 1.25 مليون وحدة. وتمتد أعمالها الآن إلى أكثر من 140 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. على خلفية تقلبات التجارة العالمية وعدم اليقين الناتج عنها في أسعار الشحن وجدول التسليم ، يتم وضع المشروع المشترك كشراكة استراتيجية طويلة الأجل مبنية على المصالح المشتركة. من خلال دمج موارد الشحن العالمية لشركة "كوسكو شيبينج" مع حجم الصادرات لشركة "فوتون موتور" ، سيحقق الطرفان نقاط قوة متكاملة وفوائد متبادلة.

من خلال تأمين قدرة الشحن الأساسية ، ستتمكن "فوتون موتور" من الوصول إلى خدمات الخدمات اللوجستية البحرية المخصصة للسيارات الكاملة وقطع الغيار المفككة، مما يخلق ثلاث مزايا رئيسية في موثوقية التسليم ، ومراقبة التكاليف ، والتخطيط الاستراتيجي، ومزيد من تعزيز أساس سلسلة التوريد لنموها العالمي.

قال "تسو يوفو"، نائب رئيس شركة "فوتون موتور" ، إن إنشاء المشروع المشترك كان خيارًا لا مفر منه مع وصول أعمال الشركة في الخارج إلى حجمها الحالي. أشار "تشانغ تشي"، نائب المدير العام لشركة "كوسكو شيبينج" ، إلى أن التعاون سيضع معيارًا جديدًا للتآزر بين صناعتيّ السيارات والشحن.

لا يوفر هذا التكامل العميق لنموذج "صانع السيارات + الشحن" دعمًا قويًا لاستراتيجية عولمة "فوتون موتور" فحسب ، بل يوفر أيضًا نموذجًا قابلاً للتكرار ومبتكرًا لشركات السيارات الصينية التي تتوسع في الخارج.

