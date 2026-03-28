新しい「自動車メーカー＋海運」の統合モデル！FOTON MotorとCOSCO SHIPPINGの特殊輸送合弁事業が正式スタート

北京、2026年3月28日/PRNewswire/ -- 3月26日、Guangzhou Yuanfu Automotive Supply Chain Co., Ltd.が FOTON MOTORとCOSCO SHIPPINGが出資して設立した合弁会社として正式に発表されました。同時に、RORO船も引き渡され、最初の大規模輸出受注分である600台のFOTONピックアップトラックが南米市場向けに出航しました。これは、FOTON MOTORが独立して制御可能なグローバル海上輸送サプライチェーンシステムを正式に確立したことを意味し、製品輸出からシステムベースのグローバル展開への転換を加速させるものです。

中国の商用車ブランドの中で15年連続で海外販売台数首位を維持しているブランドとして、FOTON MOTORは2025年に海外販売台数16万4,500台を記録し、海外累計販売台数は125万台を突破しました。その事業は現在、140以上の国と地域で展開されています。世界的な貿易変動と、それに伴う運賃や配送スケジュールの不確実性を背景に、このジョイントベンチャーは、共通の利益に基づく長期的な戦略的パートナーシップとして位置付けられています。COSCO SHIPPINGのグローバルな海運資源とFOTON MOTORの輸出量を統合することで、両社は相互補完的な強みを発揮し、相互利益を実現できます。

FOTON MOTORは、中核となる船腹を確保することで、完成車とKD部品向けのカスタマイズされた海上物流サービスを利用できるようになり、納期の信頼性、コスト管理、戦略的計画策定の3つの大きな優位性を生み出し、グローバル展開に向けたサプライチェーン基盤をさらに強化できます。

FOTON MOTORの副社長であるZhu Youfuは、同社の海外事業が現在の規模に達したことから、合弁会社の設立は必然的な選択だったと述べました。COSCO SHIPPINGの副ゼネラルマネージャーであるZhang Chiは、今回の協力が自動車業界と海運業界の連携の新たなベンチマークになるとの見方を示しました。

この「自動車メーカー＋海運」モデルの深い統合は、FOTON MOTORのグローバル戦略を強力に支援するだけでなく、海外進出する中国自動車企業に再現可能で革新的なモデルを提供します。

SOURCE FOTON MOTOR