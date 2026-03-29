¡Nuevo modelo de integración de "fabricante de automóviles + transporte marítimo"! Se presenta oficialmente la empresa conjunta de transporte especial de FOTON Motor y COSCO SHIPPING

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FOTON MOTOR

29 mar, 2026, 07:48 GMT

PEKÍN, 29 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 26 de marzo se presentó oficialmente Guangzhou Yuanfu Automotive Supply Chain Co., Ltd., una empresa conjunta establecida por FOTON MOTOR y COSCO SHIPPING. Al mismo tiempo, se entregó el buque de carga rodada (ro-ro) y zarpó hacia el mercado sudamericano el primer pedido de exportación a gran escala de 600 camionetas FOTON. Esto marca el establecimiento oficial por parte de FOTON MOTOR de un sistema de cadena de suministro de transporte marítimo mundial independiente y controlable, lo que acelera su transformación desde la exportación de productos hacia una expansión mundial basada en sistemas.

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Como marca que ha ocupado el puesto n.° 1 en ventas en el extranjero entre las marcas chinas de vehículos comerciales durante 15 años consecutivos, FOTON MOTOR registró 164.500 ventas de vehículos en el extranjero en 2025, con ventas internacionales acumuladas que superan 1,25 millones de unidades. Su actividad comercial abarca actualmente más de 140 países y regiones en todo el mundo. En el contexto de la volatilidad del comercio mundial y las incertidumbres resultantes en las tarifas de flete y los cronogramas de entrega, la empresa conjunta se posiciona como una asociación estratégica a largo plazo basada en intereses compartidos. Mediante la integración de los recursos de transporte mundial de COSCO SHIPPING con el volumen de exportación de FOTON MOTOR, ambas partes lograrán fortalezas complementarias y beneficios mutuos.

Al asegurar una capacidad de transporte fundamental, FOTON MOTOR tendrá acceso a servicios de logística marítima personalizados para vehículos terminados y piezas desmontadas; esto genera tres ventajas principales en cuanto a confiabilidad de entrega, control de costos y planificación estratégica, y fortalece la base de la cadena de suministro para su desarrollo a nivel mundial.

Zhu Youfu, vicepresidente de FOTON MOTOR, afirmó que la creación de la empresa conjunta era una elección inevitable a medida que el negocio de la empresa en el extranjero alcanzaba su escala actual. Zhang Chi, subdirector general de COSCO SHIPPING, señaló que esta colaboración establecería un nuevo referente de sinergia entre las industrias automotriz y de transporte marítimo.

Esta profunda integración del modelo de "fabricante de automóviles + transporte marítimo" no solo brinda un sólido respaldo a la estrategia de globalización de FOTON MOTOR, sino que también ofrece un modelo innovador y replicable para las empresas automotrices chinas que se expanden en el extranjero.

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