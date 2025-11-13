Conferência global de parceiros FOTON 2026 realizada grandiosamente em Pequim, ancorando a estratégia global, visando uma empresa de veículos comerciais de classe mundial

Ancorando a Estratégia Global, Buscando Novas Alturas no Desenvolvimento

Atualmente, a inteligência industrial, a digitalização e a conectividade estão impulsionando o rápido desenvolvimento da indústria automotiva da China. Neste processo, a nova energia e a condução inteligente tornaram-se as principais vantagens competitivas para o setor automotivo da China. Neste momento crucial na transformação da indústria global de veículos comerciais, a FOTON Motor está se engajando ativamente na competição global com uma nova visão estratégica. Na conferência, o Presidente do Conselho da FOTON Motor, Chang Rui, revelou oficialmente o Relatório de Estratégia Global da FOTON, delineando metas e caminhos globais claros: "Até 2030, os veículos de nova energia representarão mais de 50% da nossa linha de produtos, as vendas no exterior excederão 300.000 unidades, e construiremos uma empresa de veículos comerciais de classe mundial com conceitos de design, processos de fabricação e experiências de qualidade líderes."

Para atingir este objetivo, a FOTON Motor acelerará seus investimentos industriais no exterior. Nos próximos cinco anos, a empresa planeja construir mais de 10 bases industriais na Tailândia, Indonésia, África do Sul, Brasil, México, Arábia Saudita, União Europeia e outras regiões-chave. A FOTON também estabelecerá um ecossistema que abrange peças, veículos usados, gestão de frotas e outros serviços relacionados. A empresa continuará a otimizar sua linha de produtos, impulsionar sinergias entre vendas diretas e distribuição, e construir um sistema de qualidade de classe mundial. Estes esforços aumentarão a competitividade do produto e a satisfação do cliente, abrindo caminho para ser uma empresa de veículos comerciais de classe mundial.

Aprofundando a Cooperação Regional, Expandindo para Mercados Emergentes

A jornada da FOTON Motor da China para o mundo sempre foi guiada por uma visão global focada na abertura, colaboração e cultivo profundo do mercado. Neste cenário global em constante expansão, a FOTON não apenas demonstra as fortes capacidades de fabricação da China, mas também destaca o senso de responsabilidade e o compromisso das empresas chinesas no palco global.

O Brasil e a África do Sul, como mercados emergentes dinâmicos, são pilares estratégicos cruciais na expansão global da FOTON. Na conferência, Victor Queiroz, Representante Chefe da ApexBrasil para a Região Ásia-Pacífico, e Mogamat Mahdi Basadien, Encarregado de Negócios a.i. da Embaixada da África do Sul em Pequim, ambos fizeram discursos expressando seu apoio ao aprofundamento da colaboração e ao investimento contínuo da FOTON em suas respectivas regiões.

Em seu discurso, Victor Queiroz, Representante Chefe da ApexBrasil para a Região Ásia-Pacífico, destacou o progresso significativo que a FOTON Motor fez no mercado brasileiro nos últimos anos. Ele observou que a fábrica da FOTON no sul do Brasil alcançou com sucesso a produção localizada do primeiro caminhão leve "ALL-New Aumark", marcando um passo fundamental na localização de marcas chinesas de veículos comerciais no Brasil. Victor também ressaltou que o governo brasileiro está promovendo iniciativas como o "Novo Plano Industrial (NOVA INDÚSTRIA)" e o "Plano de Mobilidade e Inovação Verde (MOVER)", que se concentram em tecnologias verdes e veículos de nova energia. Estes planos incentivam as empresas a aumentar os investimentos em descarbonização, inovação e eletrificação, alinhando-se de perto com a estratégia de transporte sustentável da FOTON. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos continuará a apoiar o desenvolvimento localizado da FOTON em áreas como veículos de nova energia e manufatura inteligente, avançando conjuntamente a cooperação China-Brasil para uma nova etapa.

Mogamat Mahdi Basadien, Encarregado de Negócios a.i. da Embaixada da África do Sul em Pequim, afirmou que a fábrica de montagem local da FOTON na África do Sul é um dos projetos de investimento automotivo mais importantes do país em quase quatro décadas. Ele enfatizou que esta conquista reflete o aprofundamento da cooperação econômica entre a China e a África do Sul, construída sobre confiança mútua e desenvolvimento compartilhado. O lançamento bem-sucedido da primeira picape montada localmente pela FOTON em setembro de 2025 representa um marco histórico, não apenas para a FOTON — tornando-a a primeira marca chinesa a alcançar a produção CKD localizada na África do Sul — mas também para a África do Sul, pois solidifica a posição do país como um centro de manufatura regional na África. Basadien enfatizou: "O governo sul-africano acolhe o 'Plano Farol' da FOTON para posicionar a África do Sul como um centro regional para a África. Estamos ansiosos para aprofundar a cooperação em áreas como localização de peças, P&D de veículos de nova energia, transferência de tecnologia e comércio regional, trabalhando juntos para promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo em todo o continente africano."

No futuro, a FOTON Motor continuará a fortalecer sua produção localizada e sistemas de serviço, fornecendo produtos e tecnologias que são melhor adaptados às necessidades do mercado local. A empresa contribuirá para o desenvolvimento do mercado e apoiará ativamente a cooperação econômica e comercial regional, bem como a atualização industrial.

Liderando a Inovação de Produtos, Abrindo um Novo Capítulo Global

Focando nas tendências do mercado global de veículos comerciais, no roteiro de tecnologia futura da FOTON Motor e no planejamento de produtos, o Vice-Presidente Executivo da FOTON Motor, Lu Zhenghua, declarou na conferência: "A indústria chinesa de veículos comerciais está em rápida transição de 'participantes do mercado' para 'líderes globais em tecnologia'. As três principais tendências hoje são: o rápido aumento da penetração de veículos de nova energia, o desenvolvimento acelerado de tecnologia inteligente e a coexistência de múltiplas rotas de energia." A FOTON Motor está intimamente alinhada com estas tendências e estabeleceu uma direção estratégica de "Internacionalização, Nova Energia e Inteligência." A empresa está comprometida com uma abordagem multifacetada com tecnologias puramente elétricas, híbridas e de célula de combustível de hidrogênio. Em termos de nova energia, o sistema IECO três-em-um autodesenvolvido da FOTON passou por inúmeros testes extremos, com o motor elétrico atingindo uma eficiência de pico de 97,7%. A tecnologia híbrida cobre 12 condições operacionais típicas, e a frota de demonstração de célula de combustível de hidrogênio atingiu 3.600 unidades. Na condução inteligente, a tecnologia HWP da FOTON reduz efetivamente a fadiga do motorista, enquanto seu cockpit inteligente, alimentado por IA, transforma o veículo em uma "plataforma de produtividade móvel." Na frente de produtos, a FOTON desenvolveu plataformas dedicadas para veículos de nova energia, enquanto continua a iterar em plataformas tradicionais, construindo uma linha de produtos com competitividade no mercado global.

Sob a liderança de sua estratégia inteligente abrangente, o Vice-Presidente da FOTON Motor e Porta-Voz, Sr. Liu Xuguang, destacou em seu relatório de Estratégia de Ecossistema de Pós-Venda: "Com base na estratégia de ecossistema de pós-venda da FOTON, a empresa está aproveitando as oportunidades de rápido crescimento no setor de pós-venda da China. A FOTON está construindo vantagens competitivas diferenciadas, focando em 'veículos + Sistema Telemático FOTON', e impulsionando a digitalização completa e o desenvolvimento de ecossistemas em todo o seu negócio." Atualmente, a plataforma do Sistema Telemático FOTON conectou dados de mais de 3,16 milhões de veículos e atende a mais de 4.500 empresas de logística. Ao utilizar recursos como agendamento inteligente, diagnóstico remoto e análise de comportamento do motorista, a FOTON alcançou uma melhoria de 10% na eficiência operacional e uma redução de 40% no risco de acidentes. Em áreas como leasing, manutenção e reparo, e veículos usados, a FOTON fortalece as sinergias de canais e plataformas, expande sua rede de estações de carregamento e promove serviços de valor agregado de dados. No cenário internacional, a FOTON está expandindo ativamente suas plataformas digitais e redes de reabastecimento de energia, aprimorando as redes de distribuição de peças e apoiando os revendedores no desenvolvimento de negócios de veículos usados e leasing. A empresa está continuamente construindo um sistema de serviço de ecossistema de veículos global, avançando firmemente para ser uma empresa de veículos comerciais de classe mundial.

Metas ambiciosas apoiadas por um caminho claro e forte suporte. Na conferência, o Vice-Presidente da FOTON Motor e Presidente da FOTON International, Fu Jun, forneceu uma explicação detalhada do Plano de Trabalho de Negócios Internacionais 2026. Ele afirmou: "Até 2026, a FOTON visa alcançar 200.000 unidades em vendas no exterior, com mais de 70% de crescimento em caminhões pesados, uma duplicação nas vendas de ônibus e crescimento contínuo em veículos comerciais leves. Também planejamos estabelecer 8 mercados com mais de 10.000 unidades cada." A FOTON acelerará seu layout industrial e impulsionará a inovação em modelos de marketing, com um forte foco na promoção de novos produtos e veículos de nova energia. A empresa colaborará com parceiros globais para escrever um novo capítulo "Drive to Great".

Para reconhecer os parceiros notáveis que fizeram contribuições significativas para a jornada de desenvolvimento global da FOTON, a FOTON Motor apresentou mais de 10 prêmios, incluindo o Prêmio Excelência em Promoção de Novos Produtos, Prêmio Pioneiro em Promoção de Nova Energia, Prêmio Excelência em Serviço e Peças, Prêmio Excelência em Pós-Venda, Prêmio Cliente Honorário de Frota de Prestígio e o Prêmio Melhor Estrela em Ascensão, entre outros.

Como uma empresa líder na indústria de veículos comerciais da China, a FOTON Motor usou este lançamento estratégico como um avanço, com a inovação de produtos como o principal motor. A empresa não está apenas fornecendo aos usuários soluções definitivas que são "mais eficientes em termos de energia, com maior autonomia, maior inteligência e melhor segurança", mas também impulsionando a transformação acelerada da indústria em direção a tecnologias verdes e inteligentes. No futuro, com a implementação completa de sua nova estratégia e novos produtos, a FOTON solidificará ainda mais sua posição no mercado global e injetará forte "poder chinês" no desenvolvimento da logística global de nova energia.

FONTE Foton Motor