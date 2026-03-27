-Nuevo modelo de integración "Fabricante de automóviles + Transporte marítimo". Se lanza oficialmente la empresa conjunta de transporte especial FOTON Motor & COSCO SHIPPING

BEIJING, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 26 de marzo, Guangzhou Yuanfu Automotive Supply Chain Co., Ltd., una empresa conjunta de FOTON MOTOR y COSCO SHIPPING, se presentó oficialmente. Al mismo tiempo, se entregó el buque ro-ro y zarpó el primer pedido de exportación a gran escala de 600 camionetas FOTON con destino al mercado sudamericano. Esto marca el establecimiento oficial de FOTON MOTOR de un sistema de cadena de suministro de transporte marítimo global, independiente y controlable, acelerando su transformación de la exportación de productos a la expansión global basada en sistemas.

Como marca líder en ventas internacionales entre las marcas chinas de vehículos comerciales durante 15 años consecutivos, FOTON MOTOR registró 164.500 ventas de vehículos internacionales en 2025, con un total acumulado que superó los 1,25 millones de unidades. Su actividad se extiende actualmente a más de 140 países y regiones en todo el mundo. Ante la volatilidad del comercio global y la consiguiente incertidumbre en las tarifas de flete y los plazos de entrega, la empresa conjunta se posiciona como una alianza estratégica a largo plazo basada en intereses compartidos. Al integrar los recursos de transporte marítimo global de COSCO SHIPPING con el volumen de exportación de FOTON MOTOR, ambas partes lograrán fortalezas complementarias y beneficios mutuos.

Al asegurar la capacidad de transporte marítimo principal, FOTON MOTOR tendrá acceso a servicios de logística marítima personalizados para vehículos completos y piezas KD, lo que le permitirá obtener tres ventajas principales: fiabilidad en las entregas, control de costes y planificación estratégica, fortaleciendo así la base de su cadena de suministro para su desarrollo global.

Zhu Youfu, vicepresidente de FOTON MOTOR, dijo que la creación de la empresa conjunta era una decisión inevitable dado el tamaño actual de las operaciones internacionales de la compañía. Zhang Chi, subdirector general de COSCO SHIPPING, señaló que esta cooperación establecería un nuevo referente de sinergia entre las industrias de automoción y naviera.

Esta profunda integración del modelo "fabricante de automóviles + transporte marítimo" no solo respalda firmemente la estrategia de globalización de FOTON MOTOR, sino que también ofrece un modelo replicable e innovador para las empresas de automoción chinas que se expanden internacionalmente.