Nouveau modèle d'intégration « constructeur automobile + transport » ! Lancement officiel de la coentreprise entre FOTON Motor et COSCO SHIPPING Special Transport

PÉKIN, 27 mars 2026 /PRNewswire/ -- FOTON MOTOR et COSCO SHIPPING ont officiellement lancé le 26 mars la coentreprise Guangzhou Yuanfu Automotive Supply Chain Co., Ltd. Au même moment, le navire roulier a été livré, et la première commande d'exportation à grande échelle de 600 camionnettes FOTON a mis le cap vers le marché sud-américain. Cette étape marque la mise en place officielle par FOTON MOTOR d'un système mondial de chaîne d'approvisionnement maritime indépendant et maîtrisable, accélérant ainsi la transition de l'entreprise de la simple exportation de produits vers une expansion mondiale fondée sur un système intégré.

Classée depuis 15 ans au premier rang des marques chinoises de véhicules utilitaires pour les ventes à l'étranger, FOTON MOTOR a enregistré 164 500 exportations de véhicules en 2025 pour dépasser désormais 1,25 million d'unités vendues à l'extérieur. Ses activités couvrent aujourd'hui plus de 140 pays et régions à l'échelle mondiale. Dans le contexte de la volatilité du commerce mondial et des incertitudes qui en découlent quant aux tarifs de fret et aux calendriers de livraison, la coentreprise se positionne comme un partenariat stratégique à long terme fondé sur des intérêts communs. En intégrant les ressources maritimes mondiales de COSCO SHIPPING au volume d'exportation de FOTON MOTOR, les deux parties mettent mutuellement à profit leurs forces complémentaires.

En s'assurant une capacité d'expédition de base, FOTON MOTOR bénéficiera de services de logistique maritime personnalisés pour les véhicules complets et les pièces détachées, ce qui créera trois grands avantages en matière de fiabilité de livraison, de contrôle des coûts et de planification stratégique, et consolidera la base de la chaîne d'approvisionnement en vue d'un développement mondial.

Zhu Youfu, vice-président de FOTON MOTOR, a déclaré que l'établissement de la coentreprise était un choix inévitable, motivé par l'expansion des activités de la société à l'étranger. Zhang Chi, directeur général adjoint de COSCO SHIPPING, a souligné que cette coopération définirait la nouvelle norme de la synergie entre les secteurs automobile et maritime.

Cette intégration poussée du modèle « constructeur automobile + transport » représente non seulement un appui solide pour la stratégie de mondialisation de FOTON MOTOR, mais aussi un modèle reproductible et novateur pour les entreprises automobiles chinoises qui se développent à l'étranger.

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