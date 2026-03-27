「車企 + 航運」融合新模式！福田汽車與中遠海運特運合資公司正式揭牌

通過鎖定核心運力，福田汽車將獲得整車、 KD 件等定制化海運服務，在交付穩定性、成本控制和戰略佈局上形成三重賦能，為全球化發展築牢供應鏈根基。

福田汽車副總裁朱油福表示，此次合資是海外業務發展到現階段體量的必然選擇；中遠海運特運副總經理張弛指出，雙方合作將打造汽車與航運協同的新標桿。

此次「車企 + 航運」的深度融合，不僅為福田汽車全球化提供堅實支撐，也為中國汽車企業協同出海提供了可複製的創新範本。

SOURCE FOTON MOTOR