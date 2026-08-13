SHENZHEN, China, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A nubia, uma marca de smartphones altamente personalizada e voltada para o estilo de vida, comprometida em trazer jogos de nível profissional para todos, anunciou o lançamento global do nubia Neo 5 Max, introduzindo uma nova categoria de PadPhone que combina a experiência de visualização expansiva de um tablet compacto com o controle portátil de um console de jogos. Construído baseado em uma tela de 7,5 polegadas líder no segmento, o nubia Neo 5 Max reúne imersão de nível de controle, controle de nível de console, feedback audiovisual imersivo e assistência de jogos com inteligência artificial em um dispositivo versátil para jogos, entretenimento e produtividade diária.

nubia Neo 5 Max com tela de 7,5 polegadas chega como uma nova categoria de PadPhones

"À medida que os jogos se tornam mais imersivos e os jovens jogadores passam mais tempo de suas vidas digitais em dispositivos móveis, o smartphone para jogos precisa evoluir para um verdadeiro hub pessoal", disse Bai Keke, vice-presidente da ZTE. "Na nubia, estamos comprometidos em tornar as tecnologias de jogos de ponta acessíveis a um público mais amplo. O nubia Neo 5 Max dá vida ao conceito de PadPhone, integrando engenharia de controle líder do setor, uma arquitetura térmica pioneira e ajustes de nível superior, permitindo que os jogadores joguem com mais intensidade, assistam a vídeos em telas maiores e façam mais, onde quer que estejam."

Hub multifuncional com tela de 7,5 polegadas define o novo padrão para jogos e para o seu estilo de vida

O nubia Neo 5 Max traz o conceito de PadPhone com sua tela de 7,5 polegadas e resolução 1.5K, líder no segmento, oferecendo mais 27% de área visível do que o nubia Neo 5 5G. Com uma proporção de tela ideal de 18.7:9 para uma experiência de jogo mais focada, o dispositivo amplia os contornos dos inimigos em 40% em jogos de FPS. Possui certificação SGS de nível de hardware para proteção ocular, com baixa emissão de luz azul em toda a cena e escurecimento DC verdadeiro, combinado com funções de software de proteção ocular desenvolvidas internamente e lembretes inteligentes de uso dos olhos, mantendo os jogadores confortáveis em todas as partidas.

Os múltiplos modos adaptáveis liberam todo o potencial da ampla tela de 7,5 polegadas, transformando-a em um hub multifuncional. O modo paisagem com suporte e capa protetora transforma-o numa mini-TV pessoal. O Modo E-Ink oferece visuais semelhantes aos de uma tela de tinta eletrônica para uma leitura confortável para os olhos, enquanto os Modos Controller e Streaming proporcionam transmissão de jogos AAA responsiva e com baixa latência. Para máxima eficiência, os modos Janela Flutuante e Tela Dividida permitem multitarefa perfeita.

Controle de nível de console aliado à imersão sensorial completa

O nubia Neo 5 Max apresenta os Neo Triggers 5.0 com uma taxa de amostragem de 990Hz e latência de resposta de hardware de 4,7ms para execução rápida em mira, disparo, movimento e ativação de habilidades em um modo flexível de quatro dedos. Projetado em torno do estilo de pegada em C, seu layout de 7,5 polegadas com proporção áurea expande a área de toque em 27% e aumenta o espaçamento entre as teclas em 21% em comparação com layouts convencionais. O Magic Touch 3.0 filtra entradas acidentais causadas por dedos molhados ou oleosos, enquanto um giroscópio de alta precisão aprimora o controle rotacional e a antena de jogo de 360° garante uma conectividade estável.

Dois alto-falantes simétricos proporcionam um volume 300% mais alto, aliado a um design de áudio antiobstrução.Com a tecnologia de áudio imersivo Dolby Atmos, o nubia Neo 5 Max oferece uma experiência sonora mais rica, com profundidade, clareza e detalhes incríveis que conectam os usuários de forma mais profunda com seus jogos, filmes, músicas e muito mais favoritos. O motor linear do eixo Z e a iluminação RGB Eagle Eye complementam a experiência de jogo, fornecendo feedback tátil para ações no jogo e efeitos de iluminação RGB dinâmicos.

Sistema de resfriamento de mais de 30.000 mm² e bateria de célula dupla de 7.100 mAh para longas sessões de jogos.

O nubia Neo 5 Max combina um chipset MediaTek Dimensity 7100 de 6 nm, memória LPDDR5X e armazenamento UFS 2.2 com o NeoTurbo Engine para um desempenho robusto, taxas de quadros estáveis e eficiência energética. Este modelo é construído com um sistema de refrigeração pioneiro de 30.000 mm²+ que melhora a eficiência de dissipação de calor em 140% através de uma câmara de vapor capilar de dupla camada que expande os caminhos de circulação vapor-líquido e um painel VC estampado em 3D para uma dissipação de calor mais rápida. O AI Game Space 5.0 oferece acesso rápido a ferramentas de jogos e assistência inteligente. O AI Copilot Demi 2.0 funciona como um treinador e companheiro de jogos, oferecendo orientação em tempo real, atualizações de batalha e suporte relacionado ao jogo para os jogadores.

Uma bateria super dupla de 7.100 mAh distribui a energia de forma mais eficiente, ajudando a reduzir o calor e a garantir a confiabilidade da bateria a longo prazo durante o uso intenso. Durante os jogos, o carregamento bypass alimenta o dispositivo diretamente sem aquecer a bateria. Mesmo com apenas 5% de bateria, o Modo Extremo de 5% permite que os jogadores joguem por até 22,9 minutos.

O nubia Neo 5 Max está disponível primeiro no Sudeste Asiático como parte de seu lançamento global, nas cores Preto Sombra, Dourado Titânio e Prata Cibernética, oferecendo configurações de 20 GB (8 GB + 12 GB) de RAM com 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

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FONTE ZTE Corporation