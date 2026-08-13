中国・深セン、2026年8月13日 /PRNewswire/ -- 高いパーソナライズ性を特徴とするライフスタイル志向のスマートフォンブランドであり、誰もがプロレベルのゲーミング体験を楽しめるよう取り組むnubiaは、nubia Neo 5 Maxの世界展開を発表しました。本製品は、コンパクトタブレットの広い視聴体験とゲーム機の操作性を、持ち運び可能な1台に融合した、新たなPadPhoneカテゴリーを打ち出します。同セグメントをリードする7.5インチディスプレイを中核に据えたnubia Neo 5 Maxは、タブレット級の没入感、ゲーム機級の操作性、臨場感あふれる視聴覚フィードバック、AIを活用したゲーム支援機能を1台の多用途デバイスに集約し、ゲームやエンターテインメントから日々の作業まで幅広く対応します。

7.5インチディスプレイ搭載のnubia Neo 5 Max、新たなPadPhoneカテゴリーとして登場

「ゲームの没入感が高まり、若いプレイヤーがデジタルライフの多くをモバイル端末で過ごすようになる中、ゲーミングスマートフォンは真のパーソナルハブへと進化する必要があります」とZTE副社長のBai Kekeは述べました。「nubiaでは、フラッグシップ級のゲーミング技術をより幅広い人々が利用できるようにすることを目指しています。nubia Neo 5 Maxは、業界をリードする操作技術、先駆的な熱設計、フラッグシップ級のチューニングを統合することでPadPhoneコンセプトを実現し、プレイヤーがどこにいても、より思い切りプレイし、より大きな画面で視聴し、より多くのことをこなせるようにします。」

7.5インチディスプレイ搭載のオールインワンハブが、ゲームと暮らしの新たな道を切り拓く

nubia Neo 5 Maxは、同セグメントをリードする7.5インチ1.5KディスプレイによりPadPhoneコンセプトを実現し、nubia Neo 5 5Gと比べて表示領域を27%拡大しています。18.7:9のゴールデンアスペクト比を採用し、ゲームへの集中を高めるこの端末は、FPSゲームで敵の輪郭を40%拡大表示します。本製品は、あらゆる使用シーンに対応する低ブルーライト機能と真のDC調光機能でSGSによるハードウェアレベルのアイケア認証を取得しており、自社開発のアイケアソフトウェア機能や目のケアを促すスマートリマインダーと組み合わせることで、プレイヤーが各ラウンドを快適にプレイできるようサポートします。

複数のアダプティブモードにより、広い7.5インチディスプレイを最大限に活用し、多用途のオールインワンハブとして使えるようにします。保護ケースのスタンドを使ったLandscape Modeでは、端末を自分専用のミニテレビとして利用できます。E-Ink Modeは、電子インク画面のような表示によって目に優しい読書体験を提供し、Controller ModeとStreaming Modeでは、AAAゲームを高い応答性と低遅延でキャストできます。効率を最大限に高めるため、Floating Window ModeとSplit-Screen Modeにより、シームレスなマルチタスクが可能になります。

コンソール級の操作性と多感覚の没入体験が融合

nubia Neo 5 Maxは、990Hzのサンプリングレートと4.7msのハードウェア応答遅延を実現するNeo Triggers 5.0を搭載しており、柔軟な4本指操作モードで、照準、射撃、移動、スキル発動を素早く実行できます。Cグリップに合わせて設計されており、7.5インチのゴールデンコントロール比により、従来のレイアウトと比べてタッチエリアを27%拡大し、キー間隔を21%広げています。Magic Touch 3.0は、濡れた指や油分の付いた指による誤入力を抑え、高精度ジャイロスコープが回転操作の精度を高め、360° Game Antennaが安定した接続性を確保します。

完全対称型のデュアルスピーカーにより音量を300%向上させるとともに、音が遮られにくいオーディオ設計を採用しています。Dolby Atmosによる没入型オーディオを搭載したnubia Neo 5 Maxは、驚くほどの奥行きと明瞭さ、細部までの精緻な表現を備えた、より豊かなサウンド体験を提供し、ユーザーがお気に入りのゲーム、映画、音楽などをより深く楽しめるようにします。Z軸リニアモーターとRGB Eagle Eyeライティングは、ゲーム内のアクションに対するハプティックフィードバックとダイナミックなRGB照明効果を提供し、ゲーム体験をさらに充実させます。

30,000mm²以上の冷却システムと7,100mAhのデュアルセルバッテリーで長時間のゲームプレイを実現

nubia Neo 5 Maxは、MediaTek Dimensity 7100 6nmチップセット、LPDDR5Xメモリ、UFS 2.2ストレージをNeoTurbo Engineと組み合わせることで、高いパフォーマンス、安定したフレームレート、効率的な電力利用を実現しています。このモデルには、画期的な30,000mm²以上の冷却システムが搭載されており、気液循環経路を拡張する二層構造のキャピラリー・ベーパーチャンバーと、より高速な放熱を可能にする3Dプレス成形VCパネルによって、放熱効率を140%向上させています。AI Game Space 5.0は、ゲーミングツールへの素早いアクセスとインテリジェントな支援機能を提供します。AI Copilot Demi 2.0は、ゲームのコーチ兼パートナーとして、プレイヤーにリアルタイムのアドバイス、対戦状況の最新情報、ゲーム関連のサポートを提供します。

7,100mAhのスーパーデュアルセルバッテリーは、電力をより効率的に分配することで発熱を抑え、高負荷での使用時にもバッテリーの長期的な信頼性維持に貢献します。ゲームプレイ中は、バイパス充電機能によってバッテリーを発熱させずに、デバイスへ直接給電します。バッテリー残量が5%でも、5% Extreme Modeを使えば最大22.9分間ゲームを続けることができます。

nubia Neo 5 Maxは、世界展開の一環としてまず東南アジアで発売されます。カラーはShadow Black、Titanium Gold、Cyber Silverの3色で、20GB（8GB＋12GB）のRAMに256GBまたは512GBのストレージを組み合わせた構成で提供されます。

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